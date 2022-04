Présidentielles 2022 : pour 14% des Français, l'élection serait ou pourrait être truquée

Selon une enquête menée par l'Ifop pour la fondation Reboot, les consommateurs d'informations politiques par Internet seraient plus susceptibles de penser que l'élection présidentielle de 2022 pourrait être ou serait truquée.

Voici ce que pensent 14% de la population, selon cette étude. Le chiffre augmenterait même jusqu'à 24%, voire 25% pour les personnes qui utilisent Internet comme principal moyen d'information et qui croient à la théorie du complot.

Les électeurs de Marine Le Pen, d'Eric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon en seraient les plus convaincus, contrairement à ceux d'Emmanuel Macron ou de Valérie Pécresse par exemple.

Cette analyse montre aussi la place importante qu'occupe Internet dans la manière de consommer de l'information. Depuis 2009, les Français s'informent trois fois plus en ligne : 31% des Français le désignent comme le moyen le plus utilisé.

En toute logique, on peut ainsi constater une rupture générationnelle. Les moins de 34 ans ont plus recours à Internet, tandis que les plus de 65 ans privilégient la télé, qui reste néanmoins le moyen le plus utilisé pour s'informer, même si elle a perdu quelques points sur ces dernières années (42%).

La télé et la radio toujours en tête

Malgré la montée en puissance d'Internet, la télévision et la radio sont toujours des références pour une grande partie des Français. Les différents JT sont toujours considérés comme les moyens d'information les plus précis et pertinents dans le domaine politique.

L'étude insiste aussi sur la manière dont sont utilisés les outils numériques. Ainsi, 42% de la population française a pour habitude de transférer du contenu politique sans en avoir vérifié la fiabilité, tandis que 30% réagissent et commentent sans avoir lu le contenu dans son intégralité.