Le Blanc-Mesnil : l'IGPN saisie après une bagarre entre un policier et un autre homme

La préfecture de police de Paris a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo montrant une bagarre entre un policier et un jeune homme dans un hall d'immeuble au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis (93).

«Le préfet de police saisit l'IGPN aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles les faits montrés par ces images se sont produits», a ainsi communiqué la préfecture de police de Paris (PP) ce mardi 19 avril, dans la soirée.

Vidéo au Blanc-Mesnil | Le préfet de police saisit l'IGPN aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles les faits montrés par ces images se sont produits. pic.twitter.com/CYNOAAjyTt — Préfecture de Police (@prefpolice) April 19, 2022

Depuis quelques heures, une vidéo montrant un policier de la brigade anticriminalité (BAC) en pleine bagarre avec un autre homme dans un hall d'immeuble tournait en boucle sur les réseaux sociaux.

Tête à tête un jeune 2000 vs un baceux de Blanc-Mesnil !! La honte. @GDarmanin @PoliceNationale



Regardez les voyou que vous protègez dans vos services de polices pic.twitter.com/zfHsCNAx6O — Krapulero (@calogero944) April 19, 2022

Sur les deux hommes, on peut voir les deux hommes en train de se donner mutuellement des coups de poing, enfermés dans le hall d'un immeuble, pendant qu'un autre policier armé en bloque l'entrée, sans que personne ne soit autorisé à intervenir.

Même le témoin de la scène – auteur de la vidéo – se retrouve ainsi systématiquement repoussé, pour ne pas qu'il puisse filmer les coups échangés.

«C’est quoi ? Qu’est-ce que tu me racontes ? Déjà on laisse faire un tête-à-tête et tu me demandes de ne pas filmer…», interroge le témoin qui tente de filmer l'altercation. «Monsieur, ça, c’est une agression normalement», avance un autre témoin.

Mais le policier devant la porte continue de repousser les badauds. Empêché de filmer, l'auteur de la vidéo s'énerve : «Touche pas mon téléphone parce que moi, je vais rentrer dans le bâtiment avec toi et je vais te casser ta bouche».