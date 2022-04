Un donneur de sperme, père de 46 enfants, en tournée en Europe pour proposer ses services

Originaire de Los Angeles, Kyle Gordy est donneur de sperme depuis huit ans. Père biologique de 46 enfants et impliqué dans neuf grossesses en cours, cet Américain de 30 ans est actuellement en tournée en Europe pour proposer «son aide» aux couples voulant devenir parents.

«Si quelqu’un d’autre cherche mon aide, je peux voyager à peu près n’importe où en Europe», a-t-il annoncé dans une vidéo.

Passé au Danemark, en Suède, en Ecosse, en Angleterre et, actuellement, en Allemagne, le donneur de sperme assure ne pas fumer, ni boire de café ni d’alcool. Il donne généralement son sperme par insémination et les relations sexuelles ne représentent qu’environ 10% des fécondations.

«Certaines femmes préfèrent la méthode traditionnelle, parce qu'elles ne veulent pas perdre de temps et qu'elles pensent que c'est plus efficace. Elles me demandent si nous pouvons simplement faire l'amour, je leur réponds que je suis prêt à le faire et nous échangeons des tests de dépistage des MST (Maladies sexuellement transmissibles, NDLR)», a-t-il expliqué.

Sur les réseaux sociaux, l’Américain partage souvent des tests de grossesse des mères à qui il a donné son sperme. D’ailleurs, Kyle Gordy a rappelé qu’il reçoit régulièrement des nouvelles de sa progéniture et qu’il échange des photos avec les mères dans un groupe dédié.

Par ailleurs, Kyle Gordy affirme qu’il «ne facture rien pour ses dons et dit faire cela pour aider».

«Je profite vraiment du temps passé ici (en Allemagne), mais il est bien plus difficile de trouver les aliments sains et bio sur lesquels je compte pour garder mon sperme en bonne santé», a commenté Kyle Gordy.

Une meilleure qualité de sperme

Alice et Kathryn font partie de ces couples aidés par Kyle Gordy. Les deux femmes disent être reconnaissantes envers l’Américain de les avoir aidées à réaliser leur rêve.

«Nous avons apprécié qu'il soit ouvert à un contact avec l'enfant après la naissance. Nous voulons que notre enfant ait la possibilité de connaître son père biologique», a dit Alice, cité par le DailyMail.

Si les deux femmes ont fait appel à Kyle plutôt qu’à une banque de sperme c’est surtout pour la «fraîcheur» du spécimen.

«Le sperme frais est plus efficace pour obtenir une grossesse que le sperme congelé. Nous sommes tombées enceintes dès le premier cycle avec Kyle et nous n'avons eu qu'un seul don», a expliqué Kathryn.

Le donneur de sperme a visité 13 Etats américains pour faire des dons, dont la Californie, l'Oregon, le Kansas, l'Alaska, Seattle, la Floride, la Pennsylvanie, l'Arizona, le Texas, le Colorado, l'Illinois, Hawaï et la Caroline du Nord.