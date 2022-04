Ces personnalités LR qui pourraient rejoindre Emmanuel Macron

Depuis l’élimination de Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle, l’heure est à la division au sein des Républicains. En effet, si certains souhaiteraient reconstruire le parti, d’autres pourraient aller voir ailleurs, chez Emmanuel Macron plus exactement.

En effet, Emmanuel Macron réélu, plusieurs membres des Républicains auraient pour intention de participer aux législatives sous la bannière «LREM».

Selon les informations de RMC, une vingtaine de députés LR rejoindraient le chef de l’Etat après sa réélection. Un ralliement qui pourrait être possible par le biais du parti Horizons de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe.

Certains élus ou cadres des Républicains souhaiteraient participer à une grande majorité. Parmi les noms cités, Europe 1 aurait ciblé Guillaume Larrivé, Jean-François Copé, Philippe Juvin, ou encore Franck Louvrier.

Michel Barnier, ancien candidat à l’investiture de la droite et personnalité importante et expérimentée, figurerait lui sur une liste pour le poste de ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Un soutien qui passe mal

L’annonce du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle a scindé Les Républicains.

Si certains ont, comme Valérie Pécresse, appelé à soutenir Emmanuel Macron, d’autres n’avaient pas souhaité faire barrage au Rassemblement national en glissant un bulletin au nom de chef l’Etat. C’était le cas notamment d’Eric Ciotti et Julien Aubert.

Cependant, le soutien trop bruyant de Daniel Fasquelle, maire LR du Touquet-Paris-Plage et trésorier du parti, a suscité l’indignation de plusieurs membres. Dans un communiqué, qui reprend la charte graphique de LREM, ce dernier a appelé à voter en faveur du président sortant.

Dimanche parce que l’avenir de notre pays est en jeu, je souhaite apporter mon soutien à @emmanuelmacron. Un soutien exigeant et attentif préalable à un rassemblement autour d’un projet ambitieux pour la France et l’Europe . Dimanche je vote #Macron #Presidentielle2022 pic.twitter.com/zGp1acqn7a — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) April 22, 2022

Ce soutien qui «n’est pas un ralliement» a été suffisant pour que plusieurs membres des Républicains lancent un appel à la démission.

De son côté, Julien Aubert, député du Vaucluse, a appelé à cesser une «ambivalence hypocrite, qui prend nos électeurs pour des imbéciles».

Les candidats @lesRepublicains aux législatives qui s’engagent dans une coalition de soutien à @EmmanuelMacron doivent être débarqués immédiatement et des candidats LR investis contre eux. Halte à cette ambivalence hypocrite, qui prend nos électeurs pour des imbéciles. @ChJacob77 — Julien Aubert (@JulienAubert84) April 22, 2022

Des tensions naissantes qui pourraient peser dans la stratégie du parti pour les élections législatives.