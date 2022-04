DIRECT - Présidentielle 2022 : «Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français», déclare Marine Le Pen après sa défaite

Le second tour de l’élection présidentielle 2022 a lieu ce dimanche, en France, pour élire le prochain président de la République. Le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen du Rassemblement national sont les deux candidats finalistes. Suivez en direct sur CNEWS cette nouvelle journée d'élection.

20h50

Eric Zemmour, qui avait appelé à voter pour Marine Le Pen après sa défaite au premier tour, s'est exprimé après la victoire d'Emmanuel Macron. Le fondateur de Reconquête a affirmé que «le bloc national doit s'unir et se rassembler» pour les législatives.

20H49

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité Emmanuel Macron sur Twitter après sa victoire, indiquant qu'il avait se réjouissait à l'idée de «continuer à travailler ensemble sur les problèmes qui comptent pour nos deux pays et pour le monde».

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.





— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022

20h44

Le président du parti Les Républicains Christian Jacob a regretté dimanche sur France 2 que «jamais il n'y a eu un tel vote de désespérance en France» lors du second tour de l'élection présidentielle.

«En additionnant les voix qui se sont portées aux extrêmes, c'est un cri d'alerte, un vote de désespérance», qui est, selon le député, «le résultat de l'action de la majorité parlementaire d'Emmanuel Macron».

20h41

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a estimé dimanche que la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française représentait «une magnifique nouvelle pour toute l'Europe».

«La victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française est une magnifique nouvelle pour toute l'Europe», a réagi M. Draghi dans un communiqué officiel.

20H33

Les dirigeants de l'UE ont félicité dimanche Emmanuel Macron pour sa réélection, le président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les Etats membres, se félicitant que l'Europe puisse «compter sur la France cinq ans de plus».

«En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une UE plus souveraine et plus stratégique», a-t-il tweeté. «Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe», a abondé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron





En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.





Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

20h32

Emmanuel Macron est «le plus mal élu des présidents de la Vème République», mais la défaite de Marine Le Pen «est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple», a estimé l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour.

Jean-Luc Mélenchon sur Emmanuel Macron : «Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d’un choix biaisé» #presidentielles2022 pic.twitter.com/ZesHq9aJqn — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

«Madame Le Pen et Monsieur Macron ont à peine plus du tiers des électeurs inscrits», a souligné M. Mélenchon. Concernant la candidate de l'extrême droite, il a souligné que «la France a refusé clairement de lui confier» la présidence «et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple».

Jean-Luc Mélenchon : «Ne vous résignez pas, entrez dans l’action. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir» #presidentielles2022 pic.twitter.com/dGHeWYHuyc — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

20h28

Le porte-parole de Marine le Pen, Louis Aliot, s'est projeté vers les élections législatives dimanche, prônant «un bloc populaire» contre «un bloc élitaire», au soir de la défaite de la candidate de son parti au second tour de l'élection présidentielle.

«Le débat sur l'extrême droite ne fonctionne pas, il va falloir que toute la classe politique fasse face aux critiques. Il n'y a pas 42% de gens qui sont d'extrême droite en France», a jugé M. Aliot sur le plateau de France 2, redoutant «un troisième tour social qui se fera dans les rues».

Ce score reflète «une recomposition politique» selon le maire de Perpignan. «Il faut se projeter vers les élections législatives, avec un bloc populaire contre un bloc élitaire» a-t-il déclaré.

20h23

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est félicité dimanche de la réélection d'Emmanuel Macron (autour de 58%) face à Marine Le Pen, «un résultat historique dans l'histoire de la Ve République», tout en se disant «lucide sur le contexte politique».

«A résultat historique, responsabilité historique», a-t-il ajouté sur le plateau de TF1: «Évidemment qu'il faut agir très vite pour protéger les Français, pour avancer sur les questions du pouvoir d'achat».

20h16

«Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français», a indiqué Marine Le Pen dans son discours après sa défaite. La présidente du Rassemblement national a jugé que son score était «une éclatante victoire».

Marine Le Pen : «Les Français manifestent ce soir le souhait d’un contre-pouvoir fort à celui d’Emmanuel Macron, d’une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger» #presidentielles2022 pic.twitter.com/caxARhWM3F — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

Marine Le Pen est arrivée largement en tête devant Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, alors que le Pacifique a mis le président-candidat en première position.

La candidate du RN l'emporte à 69,60% en Guadeloupe, à 60,87% en Martinique, à 60,70% en Guyane, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%), selon les préfectures de ces territoires, où Jean-Luc Mélenchon avait fait des scores importants au premier tour.

20h00

Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 59,9% de voix contre 42,1% pour Marine Le Pen. 8,8% des électeurs ont voté blanc, selon les estimations de OpinionWay pour CNEWS et Europe 1.

Il devient, à 44 ans, le premier président de la Ve République réélu hors cohabitation.

18h27

Les bureaux de vote pour ce second tour de la présidentielle et fermeront à 19h00 voire 20h00 dans les grandes villes. Et les 48,7 millions de Français appelés à voter ne se sont pas bousculés vers les urnes, alors que les trois zones scolaires du pays sont en vacances scolaires et que l'abstention pourrait être le grand arbitre du scrutin.

18h09

La voiture de Florian Philippot a été prise en excès de vitesse à plus de 170 km/h sur l'autoroute A4, ce dimanche, selon une information du Parisien. Le président des Patriotes, se rendait à Forbach (Moselle) pour aller voter lorsque le véhicule, conduit par un ami à lui, selon l'homme politique, a fait l'objet d'un contrôle de vitesse automatisé.

17h57

Jamais une abstention aussi forte n'a été enregistrée à un second tour d'une présidentielle, à l'exception du record de 1969, quand les électeurs de gauche avaient, à l'appel du candidat communiste éliminé au 1er tour, massivement refusé de choisir entre «bonnet blanc et blanc bonnet» (Georges Pompidou et Alain Poher). Et c'est seulement la troisième fois, après 1969 et 2017, que l'abstention augmente entre deux tours de présidentielle, alors que la règle était plutôt jusque-là à la remobilisation électorale pour le tour décisif.

17h11

Le taux d'absentation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à 27,8%, selon les estimations d'OpinionWay pour CNEWS et Europe 1.

17h00

Le taux de participation à 17h est de 63,23%, soit plus de deux points de moins qu'en 2017, annonce le ministère de l'Intérieur.

13h10

Le président sortant Emmanuel Macron a voté ce dimanche, aux alentours de 13h10, au Touquet dans le Pas-de-Calais.

Emmanuel Macron, président sortant, a voté au Touquet (Pas-de-Calais) pic.twitter.com/poUe2ZYQrf — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

12h45

A 12h, c'est dans le Gers (34,46%), le Jura (34,38%) et l'Ain (33,92%) où les électeurs ont le plus voté.

Concernant les départements avec le taux de participation le plus faible arrivent la Seine-Saint-Denis (15,37%), Paris (20,71%) et le Val-d'Oise (21,18%).

12h10

Eric Zemmour, candidat de Reconquête au premier tour, a voté dans le VIIIe arrondissement de Paris.

Eric Zemmour a voté dans le VIIIe arrondissement de Paris pic.twitter.com/HfL9dAs0AU — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

12h00

La participation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à midi à 26,41%, soit près de deux points de moins qu'en 2017 (28,23%) à l'occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

26,41% des électeurs ont voté à 12h pic.twitter.com/l5pXXv5IYv — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

11h15

Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumise au premier tour, a voté à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, avant midi.

Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille (Bouches-du-Rhône) pic.twitter.com/a45dZFpFil — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

11h00

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais peu avant midi.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, a voté à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) pic.twitter.com/gExNAU6SYQ — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

09h30

L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Edouard Philippe, a voté ce matin.

Edouard Philippe a voté au Havre (Seine-Maritime) pic.twitter.com/ymWebWY8Q7 — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

09h10

Valérie Pécresse a voté à Vélizy-Villacoublay, ce dimanche, sur les coups de 9 heures.

Valérie Pécresse vote à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) pic.twitter.com/k3rs0FzDlz — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

Au premier tour, il y a 15 jours, la candidate LR n'avait recueilli que 4,78% des suffrages, soit moins que les 5% nécessaires pour obtenir le financement public de sa campagne. Elle a donc lancé un appel aux dons.

08h45

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a voté très tôt ce dimanche matin dans le XVe arrondissement de Paris.

Anne Hidalgo vote dans le XVe arrondissement de Paris pic.twitter.com/xDsfJpjPmJ — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

Au premier tour, Anne Hidalgo n'avait recueilli que 1,75% des suffrages et appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen.

08h00

Il est 8 heures. Les bureaux de vote ont officiellement ouvert leurs portes ce dimanche pour ce second tour de l'élection présidentielle.

Les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 19H00, 20H00 dans les grandes villes. Le ministère de l'Intérieur donnera à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation, redouté en baisse.

07h13

A Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le vote a eu lieu ce samedi, la participation s’est établie à 57 %, contre 54,96 % lors du premier tour.

07h00

Beaucoup n'avaient pas voté au premier tour, mais se sont déplacés pour le second afin de départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen: les expatriés français en Amérique du Nord ont glissé dès samedi leurs bulletins dans les urnes pour l'élection présidentielle française, avec un jour d'avance sur l'hexagone. Plus de 130.000 Français sont inscrits sur les listes électorales aux Etats-Unis, et un peu plus de 100.000 au Canada.

Au premier tour, dans la circonscription de Washington -- qui englobe cinq Etats américains ainsi que la capitale du pays -- le taux de participation n'était que d'environ 30%.