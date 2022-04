DIRECT - Présidentielle 2022 : les deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont voté

Le second tour de l’élection présidentielle 2022 a lieu ce dimanche, en France, pour élire le prochain président de la République. Le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen du Rassemblement national sont les deux candidats finalistes. Suivez en direct sur CNEWS cette nouvelle journée d'élection.

13h10

Le président sortant Emmanuel Macron a voté ce dimanche, aux alentours de 13h10, au Touquet dans le Pas-de-Calais.

Emmanuel Macron, président sortant, a voté au Touquet (Pas-de-Calais) pic.twitter.com/poUe2ZYQrf — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

12h45

A 12h, c'est dans le Gers (34,46%), le Jura (34,38%) et l'Ain (33,92%) où les électeurs ont le plus voté.

Concernant les départements avec le taux de participation le plus faible arrivent la Seine-Saint-Denis (15,37%), Paris (20,71%) et le Val-d'Oise (21,18%).

12h10

Eric Zemmour, candidat de Reconquête au premier tour, a voté dans le VIIIe arrondissement de Paris.

Eric Zemmour a voté dans le VIIIe arrondissement de Paris pic.twitter.com/HfL9dAs0AU — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

12h00

La participation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à midi à 26,41%, soit près de deux points de moins qu'en 2017 (28,23%) à l'occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

26,41% des électeurs ont voté à 12h pic.twitter.com/l5pXXv5IYv — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

11h15

Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumise au premier tour, a voté à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, avant midi.

Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille (Bouches-du-Rhône) pic.twitter.com/a45dZFpFil — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

11h00

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais peu avant midi.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, a voté à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) pic.twitter.com/gExNAU6SYQ — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

09h30

L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Edouard Philippe, a voté ce matin.

Edouard Philippe a voté au Havre (Seine-Maritime) pic.twitter.com/ymWebWY8Q7 — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

09h10

Valérie Pécresse a voté à Vélizy-Villacoublay, ce dimanche, sur les coups de 9 heures.

Valérie Pécresse vote à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) pic.twitter.com/k3rs0FzDlz — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

Au premier tour, il y a 15 jours, la candidate LR n'avait recueilli que 4,78% des suffrages, soit moins que les 5% nécessaires pour obtenir le financement public de sa campagne. Elle a donc lancé un appel aux dons.

08h45

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a voté très tôt ce dimanche matin dans le XVe arrondissement de Paris.

Anne Hidalgo vote dans le XVe arrondissement de Paris pic.twitter.com/xDsfJpjPmJ — CNEWS (@CNEWS) April 24, 2022

Au premier tour, Anne Hidalgo n'avait recueilli que 1,75% des suffrages et appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen.

08h00

Il est 8 heures. Les bureaux de vote ont officiellement ouvert leurs portes ce dimanche pour ce second tour de l'élection présidentielle.

Les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 19H00, 20H00 dans les grandes villes. Le ministère de l'Intérieur donnera à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation, redouté en baisse.

07h13

A Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le vote a eu lieu ce samedi, la participation s’est établie à 57 %, contre 54,96 % lors du premier tour.

07h00

Beaucoup n'avaient pas voté au premier tour, mais se sont déplacés pour le second afin de départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen: les expatriés français en Amérique du Nord ont glissé dès samedi leurs bulletins dans les urnes pour l'élection présidentielle française, avec un jour d'avance sur l'hexagone. Plus de 130.000 Français sont inscrits sur les listes électorales aux Etats-Unis, et un peu plus de 100.000 au Canada.

Au premier tour, dans la circonscription de Washington -- qui englobe cinq Etats américains ainsi que la capitale du pays -- le taux de participation n'était que d'environ 30%.