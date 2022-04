Manifestations de gilets jaunes, rassemblements d'étudiants.... Un second tour à haut risque ce dimanche ?

Le second tour de l’élection présidentielle, qui a lieu ce dimanche, pourrait être perturbé par une grande vague contestataire. En effet, plusieurs manifestations et rassemblements sont prévus à Paris et partout en France par différentes organisations.

Cette affiche opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen fait office de «piège» pour des millions d’électeurs, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon et des partisans de gauche en général.

De ce fait, à l’initiative du comédien Samuel Churin, un rassemblement place de la Bastille, à Paris, est organisé à 20h afin d’exprimer un «désaccord» et la «volonté de mettre en cohabitation le pouvoir nouvellement élu».

Plusieurs cortèges étudiants s'élanceront également dans la capitale et partout en France.

A Paris, ils convergeront vers le Panthéon et la place du Châtelet à 20h01, soit après le résultat des urnes.

Les gilets jaunes en embuscade

Comme lors du premier tour de la présidentielle, les gilets jaunes appellent de leur côté au boycott d’un scrutin qu’ils considèrent «comme une mascarade électorale».

Ainsi, ils prévoient un rassemblement statique «pour contrôle des urnes» ce dimanche de 10h30 à 17h30 place de la République à Paris. Les gilets jaunes se joignent notamment au mouvement de protestation contre le pass vaccinal.