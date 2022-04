Présidentielle 2022 : 5 questions à un Président de bureau de vote

Les Français sauront, ce dimanche 24 avril, qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera le second tour de l'élection présidentielle. Alors que des millions de Français se pressent aux urnes, Claire, présidente d'un bureau de vote dans le 4e arrondissement de Paris, a expliqué à CNEWS comment s'organisait cette journée décisive pour le pays.

Lors d'une journée d'élection, un président est présent dans chaque bureau de vote. En quoi consiste votre rôle ?

En tant que présidente, je suis responsable du fonctionnement du bureau de vote tout au long de la journée. Je veille tout d'abord au bon agencement des éléments importants du bureau, à savoir les isoloirs, les tables où sont disposés les bulletins et les affiches donnant les principales informations aux électeurs. Je vérifie également l'identité des électeurs avant de les autoriser à voter. En cas de problème avec un électeur, c'est au président du bureau de vote de faire appel à la force publique, si nécessaire.

Je suis aussi responsable de l'organisation du dépouillement et c'est moi qui rapporte à la mairie les différents documents contenant les résultats du bureau de vote. A l'issue du scrutin, je suis tenue de signer le procès-verbal de dépouillement et je peux y faire figurer des observations.

Combien de membres comprend une équipe dans un bureau de vote ? Comment sont reparties les tâches ?

Il y a un président et au moins deux assesseurs. Le président et les assesseurs peuvent également faire appel à des suppléants afin d’avoir un relais au cours de la journée. Mais c’est malheureusement de plus en plus rare, car il est déjà très difficile de trouver les trois membres titulaires.

En ce qui concerne les tâches, les assesseurs peuvent, à leur demande, être associés au contrôle de l'identité des électeurs. Ils s'assurent aussi que l'électeur a bien apposé sa signature sur le registre après avoir glissé son bulletin de vote dans l'urne.

Les assesseurs sont associés à l'ensemble des opérations de dépouillement. Ils signent eux aussi le procès-verbal de dépouillement.





Dans un bureau de vote, vous verrez également des employés municipaux (ils sont en général 4 par bureau à Paris). Ce sont eux qui installent les tables et les isoloirs, qui répondent aux questions des électeurs et qui s’assurent surtout que chaque électeur ne prenne qu’une seule enveloppe (ou éventuellement deux pour les électeurs portant une procuration), et au moins deux bulletins de vote lors du premier tour. Contrairement aux membres du bureau, les employés municipaux n’ont pas de pouvoir décisionnel.

Comment se déroule une journée électorale type en période de présidentielle ?

Le déroulé est celui de tout scrutin. Les employés municipaux arrivent les premiers, vers 6h30, pour installer le bureau de vote. Le président arrive au plus tard à 7h30, soit une demi-heure avant l'ouverture du scrutin. A la mi-journée, nous appelons la mairie pour leur indiquer les chiffres de participation. Parfois, certains élus passent pour vérifier le bon fonctionnement du scrutin. Si le scrutin ferme à 20h00, tout électeur qui se présente après l'heure de fermeture sera quand même admis à voter.

A la fin des opérations de dépouillement, les employés municipaux achèvent de ranger le bureau de vote.

La différence avec d'autres scrutins tient simplement au taux de participation. Comme il est plus élevé pour une présidentielle, le flux des électeurs est plus important et il peut y avoir de longues files d'attente, ce qu'on n’observe généralement pas, malheureusement, pour d’autres élections comme les régionales.

Les membres du bureau de vote sont-ils rémunérés ?

Les présidents de bureaux de vote et les assesseurs ne sont pas rémunérés puisqu'il s’agit d’un engagement citoyen. En revanche, les employés municipaux sont bien rémunérés.

Dans les faits, le manque d’assesseurs bénévoles a fait qu’il a parfois été nécessaire, dans certains bureaux de vote, de demander à des employés municipaux de jouer le rôle d’assesseurs. Ce cas est possible dès que l’employé en question est inscrit en tant qu'électeur dans la commune où le scrutin se déroule. Ces employés municipaux sont en quelque sorte payés pour effectuer les tâches d'un assesseur.

Comment devient-on assesseur ou président de bureau de vote ?

Les présidents de bureaux de vote sont nommés par le maire, parmi les électeurs de la commune.

Les membres des conseils municipaux président des bureaux de vote mais ils ne sont pas assez nombreux dans les grandes villes où il y a beaucoup plus de bureaux de vote que de conseillers municipaux. Les partis politiques présents dans la commune considérée peuvent proposer des présidents de bureaux de vote, mais la décision finale revient au maire. La tradition républicaine (mais ce n’est qu’une tradition et non une obligation) est de tenir compte des équilibres politiques dans la ville (ou l’arrondissement) considéré.

A l’occasion de la dernière élection présidentielle, la mairie de Paris a fait appel à des «assesseurs citoyens», c’est-à-dire des personnes se proposant pour être assesseurs. La seule condition pour cela : être inscrit en tant qu'électeur de la commune.

Pour pallier le manque de présidents ou d'assesseurs, il me semblerait opportun qu'à l'instar des jurés d'assises, les Français puissent être tirés au sort par le biais des listes électorales.