Des Outre-mer à Moscou, ces circonscriptions où Marine Le Pen est arrivée en tête

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a échoué dans la course à l’Élysée, ce dimanche lors du 2e tour de la présidentielle, tout en obtenant 41.45% des voix. Découvrez les principales circonscriptions où elle est arrivée en tête.

En 2017, la leader du RN était arrivée en tête dans l’Aisne et le Pas-de-Calais. Cinq ans plus tard, 30 départements français ont placé Marine Le Pen devant Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle.

Ils étaient parmi les premiers résultats à fuiter car les bureaux de vote y étaient ouverts un jour avant : dans les départements d’Outre-mer, la candidate d’extrême droite est largement arrivée en tête.

Aux Antilles, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, le RN a atteint des scores largement au-dessus de la moyenne nationale. En Guadeloupe, où le taux d’abstention était de 52.82%, Marine Le Pen a recueilli 69.60%. L’abstention a été encore plus importante en Martinique (54.55%) et en Guyane (61.10%). La chef de file du RN a obtenu 60.87% dans le premier département cité et 60.70% dans le deuxième.

Une forte abstention dans les départements ultramarins

A la Réunion, la candidate d’extrême droite est de nouveau arrivée en tête avec 59.57% des suffrages, avec une abstention à hauteur de 40.61%. L’abstention a atteint 54.51% à Mayotte où Marine Le Pen a eu 59.1% des voix.

Dans le Nord, l’ancienne présidente du Rassemblement national a notamment remporté la majorité des bulletins exprimés dans le Pas-de-Calais (57.51%), la Somme (51.01%), l’Oise (52.73%) et l’Aisne (59.91%), avec une participation de plus de 70% dans les trois départements.

A l’est, le RN est arrivé en tête dans de nombreux départements dont les Ardennes (56.66%), les Vosges (52.42%) ou encore la Meuse (55.61%).

La particularité russe

Dans le sud du territoire, c’est une nouvelle fois dans l’est que Marine Le Pen a obtenu de nombreuses voix, comme dans le Vaucluse (52%) ou les Alpes de Haute-Provence (51.45%). L’écart avec Emmanuel Macron est encore plus important dans les Pyrénées-Orientales (56.32%) et l’Aude (54.90%).

L’avance est légère dans le Tarn-et-Garonne (52.02%) et d’une courte tête dans le Lot-et-Garonne (50.47%).

A l’étranger, le taux de participation a atteint 38.62%. Emmanuel Macron est arrivé largement en tête des votants inscrits sur les listes consulaires avec 86.14% des votes.

Presque logiquement, Moscou (Russie) est une exception et la présidente du RN est arrivée en tête avec 58.32% des votes.