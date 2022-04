Présidentielle 2022 : un vote blanc et nul élevé mais en baisse par rapport à 2017

Plus de trois millions de Français ont voté blanc ou nul ce dimanche 24 avril au second tour de la présidentielle 2022. Un chiffre élevé mais inférieur à celui de 2017.

Avec une abstention au plus haut depuis 1969 et un score record pour l'extrême droite, Emmanuel Macron n'a pas été réélu dans les meilleures conditions ce dimanche.

De nombreux Français ont par ailleurs refusé de choisir entre le président sortant et Marine Le Pen, préférant voter blanc (6,35 % des voix) ou nul (2,25 %).

Si le total des votes blancs et nuls est élevé (8,6 %), il ne dépasse pas le niveau enregistré en 2017. Il y a cinq ans, 11 % des électeurs avaient voté blanc ou nul au second tour. Un record jamais égalé durant la Cinquième république (voir graphique ci-dessous ou ici).

Le vote blanc décompté depuis 2014

Dans un second tour marqué par un vote de rejet davantage qu'un vote d'adhésion, les analystes s'attendaient à une explosion du vote blanc. Mais la peur représentée par l'arrivée probable de l'extrême au pouvoir semble avoir mobilisé une partie des partisans du «ni-ni». Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en particulier, ont ainsi voté pour 54 % d'entre eux en faveur d'Emmanuel Macron.

Pour rappel, le vote blanc exprime la volonté d'un électeur de ne pas choisir entre les candidats proposés. Il s'exprime par le fait de voter avec une enveloppe vide ou contenant une feuille blanche. Un vote nul correspond à un vote non réglementaire (bulletin déchiré, griffonné, etc.) et est déclaré invalide.

Depuis 2014, les votes blancs sont décomptés séparément des votes nuls. Cependant, ils ne sont toujours pas compris dans les suffrages exprimés.