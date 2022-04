Le Blanc-Mesnil : une enquête judiciaire a été ouverte après la bagarre entre un policier et un jeune

La préfecture de police de Paris a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo montrant une bagarre entre un policier et un jeune homme dans un hall d'immeuble au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis (93). Ce dernier a porté plainte et une enquête judiciaire a été ouverte, a-t-on appris ce mardi 26 avril, une semaine après les faits.

Une enquête pénale a été ouverte ce mardi – en plus de celle menée par l’IGPN depuis une semaine – dans l'affaire de la bagarre entre un policier et un habitant du Blanc-Mesnil (93). Le parquet de Bobigny vient en effet d'annoncer ouvrir une enquête en préliminaire, à la suite à la plainte déposée par l’avocat du plaignant âgé de 20 ans.

Hier déjà, lundi 25 avril, le parquet de Bobigny avait en effet annoncé avoir reçu une plainte pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique et injures racistes à la suite de cette altercation survenue dans un hall d'immeuble le mardi 19 avril.

A cette date, une vidéo montrant un policier de la brigade anticriminalité (BAC) en pleine bagarre avec un autre homme dans un hall d'un immeuble du Blanc-Mesnil avait en effet tourné en boucle sur les réseaux sociaux toute la journée.

Vidéo au Blanc-Mesnil | Le préfet de police saisit l'IGPN aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles les faits montrés par ces images se sont produits. pic.twitter.com/CYNOAAjyTt — Préfecture de Police (@prefpolice) April 19, 2022

Une vidéo devenue virale, à tel point qu'en fin de journée, le préfet de police de Paris avait annoncé «saisir l'IGPN aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles les faits montrés par ces images se sont produits» dans un communiqué diffusé dans la soirée.

Tête à tête un jeune 2000 vs un baceux de Blanc-Mesnil !! La honte. @GDarmanin @PoliceNationale



Regardez les voyou que vous protègez dans vos services de polices pic.twitter.com/zfHsCNAx6O — Krapulero (@calogero944) April 19, 2022

Sur celle-ci, on peut voir les deux hommes en train de se donner mutuellement des coups de poing, enfermés dans le hall d'un immeuble, pendant qu'un autre policier armé en bloque l'entrée, sans que personne ne soit autorisé à intervenir.

Même le témoin de la scène – auteur de la vidéo – se retrouve ainsi systématiquement repoussé, pour ne pas qu'il puisse filmer les coups échangés.

«C’est quoi ? Qu’est-ce que tu me racontes ? Déjà on laisse faire un tête-à-tête et tu me demandes de ne pas filmer…», interroge le témoin qui tente de filmer l'altercation. «Monsieur, ça, c’est une agression normalement», avance un autre témoin.

«Viens.. Je vais te ni(...) ta race»

«Nous avons reçu la plainte aujourd'hui, que nous avons adressée à l'IGPN en vue de l'ouverture d'une enquête pénale en préliminaire», a fait savoir le parquet de Bobigny ce lundi.

Cette plainte déposée au nom du jeune homme par l'avocat Yassine Bouzrou, qui l'avait annoncée jeudi sur les réseaux sociaux, vise des «faits de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique avec arme, injures à caractère raciste et faux en écriture», a détaillé le parquet.

D'après le récit livré par Me Bouzrou sur internet, les faits ont eu lieu lorsque le jeune homme «fait remarquer aux policiers de la BAC que le contrôle qu'ils sont en train de faire est injustifié». «Résultat : l'un des policiers le pousse et réagit "viens dans le bâtiment, je vais te niqu** ta race", il enlève son équipement puis s'enferme avec le jeune dans l'entrée du bâtiment», a dit l'avocat.

Ce dernier décrit alors des coups de poing ainsi qu'une tentative d'étranglement. «Manifestement, le seul objectif des policiers était de se défouler en tabassant un jeune noir», a-t-il accusé.