Mgr Laurent Ulrich vient d'être nommé archevêque de Paris par le pape François

Mgr Laurent Ulrich, qui occupait le poste d'archevêque de Lille jusqu'à aujourd'hui, vient d'être nommé archevêque de Paris par le pape François, a annoncé l'épiscopat ce mardi 26 avril.

Âgé de 70 ans, celui qui était l'archevêque de Lille depuis 2008, vient en effet d'être nommé à Paris. Un poste prestigieux à la tête du plus puissant diocèse de France. Il prendra ses fonctions le lundi 23 mai, à 18h30, lors d'un office qui sera célébré à l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris.

Un poste vacant depuis 4 mois

Le poste était vacant depuis la démission de Mgr Michel Aupetit, il y a quatre mois. Ce dernier était à l'époque soupçonné d’avoir entretenu une relation avec une femme après des informations révélées dans la presse et avait présenté sa démission dans la foulée, acceptée par le Pape en décembre 2021.

Une relation ambiguë, qu'il a toujours nié. Interrogé au sujet de cette relation qu'il entretiendrait avec Laetitia Calmeyn, une théologienne belge renommée, Mgr Michel Aupetit avait assuré qu'il s'agissait d'«une amitié». «Cela n'a rien à voir avec une relation d'amour ou sexuelle», avait-t-il martelé, expliquant «être sur la même longueur d'âme» que cette femme.

Pendant de longs mois, son poste était donc resté vide. Le nom de Mgr Laurent Ulrich avait néanmoins circulé ces derniers jours, ce dernier étant connu pour sa sensibilité à la cause des migrans, et son combat pour aider les victimes de la pédocriminalité dans l'Eglise.

«Je viens à vous avec la joie de croire qui est ma devise depuis longtemps», a ainsi fait savoir l'archevêque, selon le communiqué de la Conférence des évêques de France.

Une bonne nouvelle pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui – en pleine reconstruction – a besoin que des décisions soient prises au quotidien, notamment au sujet du réaménagement intérieur de l'édifice, à la charge du diocèse de Paris.

En l'absence d'archevêque à Paris, Mgr Georges Pontier, l'ancien archevêque de Marseille, faisait office de figure officielle. Quant aux question relatives à la cathédrale, le recteur de Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Chauvet, veillait au bon déroulement des opérations.

«Notre-Dame de Paris occupe une telle place dans le cœur des Parisiens, des Français, et de beaucoup à travers le monde, je sais bien que le destin de cette cathédrale a un témoignage extraordinaire à porter. Je me réjouis que les travaux permettent d'imaginer une réouverture et une nouvelle capacité de célébrer à nouveau dans ce lieu. Sans trop tarder. Je m'en réjouis beaucoup», a de son côté témoigné Mgr Ulrich.