Sondage : 66 % des Français estiment que Marine Le Pen ne doit pas s'allier avec Eric Zemmour

A l’approche des législatives (12 et 19 juin), Éric Zemmour multiplie les appels à une «union des droites», avec en ligne de mire le Rassemblement national. Une éventuelle alliance que les Français ne voient pas d’un bon œil. En effet, d'après un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 28 avril, 66 % d’entre eux estiment que Marine Le Pen ne doit pas s’allier avec le leader de Reconquête.

Dans le détail, selon cette enquête *, 45 % des sondés se disent ainsi «pas du tout d’accord» à une telle union, auxquels s’ajoutent 21 % de répondants qui pensent que ce rapprochement ne devrait «plutôt pas» se faire.

A contrario, seulement 16 % des personnes interrogées se disent «tout à fait» d'accord à une alliance entre le RN et Reconquête, lorsque 17 % sont «plutôt» favorables à cette idée.

Concernant l'âge des personnes interrogées, les 18-24 ans apparaissent comme les plus réticents à une alliance avec 80 % de «non». En général, les moins de 35 ans ont répondu à la négative à 70 %. La tranche d’âge la plus favorable à une union entre le RN et Reconquête est celle des 50-64 ans (39% de «oui»), suivie par celle des 25-34 ans (36 %)

LES RÉPUBLICAINS RÉPONDENT EN MAJORITÉ «NON»

Au regard de la couleur politique, sans surprise, les sympathisants de gauche sont les moins sensibles à un rapprochement entre les deux partis. Ainsi, 77 % se sont déclarés contre, avec une pointe à 88 % pour les écologistes. De même, chez les centristes, 79 % ont répondu «non».

les plus grandes disparités se situent chez les sondés de droite. Si les sympathisants des Républicains ont en majorité opté pour le «non» (56 %), ceux du Rassemblement national ont choisi le «oui» à hauteur de 63 %. Un chiffre bien en-dessous de celui des sympathisants de Reconquête (94 %), largement favorables à une alliance avec le RN.

Ce mercredi, Eric Zemmour a annoncé sur Twitter que son parti ne présentera «pas de candidat face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan» lors des législatives.

L'union nationale en actes.#UnionNationaleLegislatives #legislatives2022 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 27, 2022

Un scrutin à l’issue duquel l’avenir du candidat et de son mouvement semble incertain à cause d’un score à la présidentielle bien en-deçà des projections. Eric Zemmour multiplie depuis les appels du pied en direction du RN. Dimanche, sitôt les résultats du second tour annoncé, l'ancien polémiste avait déjà invité le «bloc national» à «s'unir».

Reste que Marine Le Pen, forte de sa progression à la présidentielle de près de huit points par rapport à 2017 (41,5%) n'envisage pas d'accord avec Reconquête pour les législatives.

Toutefois, le RN n'exclut pas une exception «à la carte» pour l'ex-LR Guillaume Peltier, vice-président de Reconquête et député sortant du Loir-et-Cher, ou encore Stanislas Rigault, patron de Génération Zemmour, tenté lui aussi par une candidature. Cela car «ils font partie de ceux qui ont été les moins vindicatifs», a fustigé mardi sur CNEWS Louis Aliot, vice-président du RN.

Le parti de Marine Le Pen n'a toujours pas digéré pas les remarques répétées d'Eric Zemmour sur l'incapacité de Marine Le Pen à remporter la présidentielle ou sa sortie de dimanche soir sur «la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen», du père Jean-Marie à sa fille Marine. C'est «mal passé», a confirmé Louis Aliot.

* Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 26 et 27 avril 2022, sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus.