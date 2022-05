Législatives 2022 : Éric Ciotti sera candidat dans les Alpes-Maritimes

Le député des Alpes-Maritimes a obtenu le soutien officiel du parti les Républicains pour se présenter à un nouveau mandat de député. Déjà élu aux législatives de 2007, 2012 et 2017, Éric Ciotti pourrait réaliser la passe de quatre.

Le comité départemental des Républicains des Alpes-Maritimes a désigné quels seront les candidats pour les prochaines élections législatives du 12 et 19 juin prochains.

Parmi eux, on retrouve Jean-Marc Macario (2e circonscription), maire de Spéracèdes, Roger Roux (4e circonscription), maire de Beaulieu-sur-Mer et conseiller régional délégué aux ports de plaisance, ou encore Alexandra Martin (8e circonscription), conseillère départementale des Alpes-Maritimes et secrétaire générale du mouvement Nouvelle énergie, qui soutient David Lisnard, le maire de Cannes.

Une quatrième campagne

Éric Ciotti sera quant à lui investi dans son fief de la 1re circonscription, située dans le centre et le sud de Nice, pour un total de plus de 130 000 habitants. Ce sera sa quatrième campagne législative et la seconde sous la bannière LR, après avoir été élu deux fois sous l'étiquette UMP.

Le comité départemental Les Républicains des Alpes-Maritimes réuni cet après midi à apporté son soutien à neuf candidats de convictions, de valeurs et de fidélité. pic.twitter.com/NuNPmvhIZa — Eric Ciotti (@ECiotti) April 30, 2022

Candidat à sa propre réélection, Éric Ciotti représente le territoire depuis 15 ans à l'Assemblée nationale. En 2007 et en 2012, il l'emportait face au candidat socialiste Patrick Allemand (60,92 %, puis 60,73 %), avant de s'imposer contre Caroline Reverso-Meinietti, investie par la République en Marche (56,21 %)

Pas de candidat Reconquête face à lui

Comme annoncé au préalable par Éric Zemmour, aucun candidat de son parti Reconquête ne se présentera face à Éric Ciotti. Sur les réseaux sociaux, le candidat qui a obtenu 7 % au premier tour de l'élection présidentielle indiquait vouloir «l'union nationale en actes».

L'objectif d'Éric Ciotti sera de se relever suite à sa défaite au second tour des primaires des Républicains, face à Valérie Pécresse. De même, il s'agira de faire oublier le faible score du parti au premier tour de l'élection présidentielle, qui n'a pas réussi à dépasser les 5 %.