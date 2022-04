Présidentielle 2022 : les Républicains en réunion de crise après la défaite de Valérie Pécresse

Avec seulement 4,8 % des suffrages obtenus au premier tour, Valérie Pécresse a signé dimanche soir le pire score des Républicains à une élection présidentielle sous la Ve République. Une défaite accablante qui compromet l’avenir même du parti, qui enchaîne ce lundi les réunions de crise.

Au 238 rue de Vaugirard (Paris 15e), siège des Républicains, un conseil stratégique a ainsi été convoqué dès ce lundi matin à 10h, lequel doit être suivi d'un bureau politique, puis d'un point presse très attendu de Christian Jacob, président du parti, à 13h15.

Au lendemain de cette défaite historique, Les Républicains devraient logiquement aborder l'épineuse question des finances dans la mesure où le score de Valérie Pécresse, en-deçà du seuil des 5% requis dans les textes, ne permet pas d'être remboursé des frais de campagne.

A ce sujet, la désormais ex-candidate a d'ailleurs lancé un retentissant appel aux dons, affirmant s’être endettée elle-même personnellement «à hauteur de 5 millions d’euros.»

Clivage au sein du parti

Outre l'aspect financier, le parti va sans doute se pencher sur son avenir politique, lui qui est tiraillé entre une ligne Macron-compatible et une autre tendant vers la droite nationale. Ainsi, alors que Valérie Pécresse a annoncé dimanche qu'elle voterait personnellement pour l’actuel chef de l’Etat, son ex-adversaire de la primaire, le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, a lui refusé de donner une consigne de vote pour le second tour, estimant qu’il ne se «reconnaissait pas» dans la candidature d'Emmanuel Macron.

Autre dossier, et non des moindres, Les Républicains auront sans doute à coeur d'élaborer une stratégie à même de remobiliser alors que la prochaine échéance politique arrive à grand pas avec les législatives. Les 12 et 19 juin prochains, il sera ainsi question pour les LR de conserver un maximum de sièges à l’Assemblée nationale.

Aujourd'hui, le parti compte au total de 101 sièges, contre 267 pour LREM.