Législatives 2022 : le policier Bruno Attal investi par Reconquête à Vénissieux face à Taha Bouhafs

La circonscription de Vénissieux (Rhône) promet d'être disputée. Investi par le parti Reconquête, le policier médiatique Bruno Attal pourrait affronter Taha Bouhafs, militant des quartiers populaires et possiblement candidat de la France insoumise (LFI).

Très actif sur les réseaux sociaux, Bruno Attal a annoncé sa candidature sur son compte Twitter.

«Le grand remplacement, nous policiers, nous y sommes confrontés tous les jours», affirme celui qui se présente comme «flic de terrain depuis vingt-trois ans».

Une déclaration aussitôt saluée par Eric Zemmour, président de Reconquête. «Bravo à Bruno Attal, courageux policier, qui va affronter Taha Bouhafs à Vénissieux. La seule opposition à l’islamo-gauchisme, c’est Reconquête.»

Bravo à Bruno Attal, courageux policier, qui va affronter Taha Bouhafs à Vénissieux. La seule opposition à l’islamo-gauchisme, c’est @Reconquete_off ! https://t.co/XlQ1GEjKZx — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 3, 2022

deux candidats très médiatiques

Natif du Val-d'Oise, Bruno Attal est investi dans la 14e circonscription du Rhône, la même dans laquelle est pressenti Taha Bouhafs pour LFI.

Dans sa vidéo de candidature, le policier qualifie son adversaire de «raciste, antisémite et antiflic», évoquant notamment sa condamnation pour délit d’injure publique à raison de l’origine, par parole ou écrit.

Militant des quartiers populaires et journaliste pour Le Média, Taha Bouhafs a vivement réagi à cette investiture. «Cet agent de l’Etat qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les français d’origine maghrébine ne gagnera que 2 choses : 1 plainte en justice, 1 raclée électorale le 12 juin», écrit-il sur son compte Twitter.

Cet agent de l’état qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les français d’origine maghrébine ne gagnera que 2 choses:





1 plainte en justice.



1 raclée électorale le 12 juin.





Je défendrai l’honneur des habitants de Venissieux, de St-Priest et de St-Fons https://t.co/c5a6iyy6jl — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 3, 2022

Membre du syndicat France Police-Policiers en colère, Bruno Attal a fondé l'association «Touche pas à mon flic» et anime la chaîne YouTube du même nom.