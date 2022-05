Législatives 2022 : Eric Zemmour envisage sérieusement de se porter candidat

Eric Zemmour bientôt dans la course à l’Assemblée nationale ? Le président de Reconquête s’est dit «très tenté» par une candidature aux élections législatives de juin.

Il a cependant tenu à préciser : «j'hésite encore pour une raison simple, est-ce-que je pourrai, en me présentant, aider tous mes camarades qui sont sur le pont ?»

Arrivé quatrième à l’élection présidentielle, avec 7 % des voix, il compte en effet mener une «campagne nationale», pour accompagner les candidats de son parti sur le terrain.

« Ce n’est pas évident», a-t-il reconnu, selon des propos relayés par l'AFP. Sa décision définitive devrait être prise avant la fin de la semaine.

Le Var ou Paris ?

Afin de savoir dans quel canton il serait le plus à même de faire campagne et de l’emporter, Eric Zemmour a indiqué avoir «regardé les circonscriptions» dans lesquelles il a «fait des scores de plus de 20 %» au premier tour de la présidentielle. Il a notamment évoqué le département du Var ou Paris.

En vue des législatives des 12 et 19 juin, pour lesquelles il compte présenter un candidat dans chaque circonscription, le nouvel arrivé sur la scène politique a déploré qu'aucune négociation ne soit en cours avec Marine Le Pen. Selon lui, elle préférerait «tuer Reconquête plutôt que devenir une force à 100-150 élus». «Si elle veut vraiment résister à l'Assemblée (...) il faut qu'elle accepte de faire un accord», a-t-il plaidé.

Si aucun contact n’existe entre elle et lui depuis le second tour de la présidentielle, «le lien n'a jamais été rompu», entre le RN et Reconquête, car «il y a des gens qui se parlent», a-t-il affirmé.

Dernièrement, le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, a tendu la main à Stanislas Rigault, président de Génération Z, pour devenir candidat sous l’étiquette RN. Ce dernier a pour le moment refusé.