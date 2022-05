Législatives 2022 : Martine Aubry appelle le PS à valider l’accord avec LFI

La maire de Lille Martine Aubry a appelé ce jeudi les socialistes à «valider» la proposition d’accord avec La France Insoumise en vue des législatives, malgré des «réserves majeures» sur l’Europe.

Alors que le Conseil national du Parti socialiste doit se prononcer ce jeudi soir, Martine Aubry a incité les socialistes à accepter la proposition de LFI, tout en soulignant que cet accord «ne correspond pourtant pas en tout point» à ses «convictions profondes».

Mon communiqué à la suite du projet d’accord entre le @partisocialiste et @FranceInsoumise pic.twitter.com/0HX8M6YJwc — Martine Aubry (@MartineAubry) May 5, 2022

Pour la maire de Lille, cet accord à gauche «se justifie d’autant plus qu’Emmanuel Macron s’apprête à durcir sa politique libérale de régression sociale et d’inaction climatique, et que 42 % des suffrages se sont portés sur l’extrême droite qui menace gravement notre démocratie et notre République», a-t-elle estimé.

Des réserves majeures «concernant l’Europe»

Si Martine Aubry partage «les propositions de justice sociale comme l’augmentation du pouvoir d’achat, la retraite à 60 ans pour tous ceux que le travail a usés», elle a pointé du doigt les «limites» de l’accord concernant les dispositions sur l’Union européenne.

«J’ai des réserves majeures concernant l’Europe», car la «désobéissance aux traités et directives n’est pas une option», a-t-elle insisté.

Pour rappel, l’accord entre LFI et le PS doit encore être validé par les 300 membres du Conseil national du Parti socialiste ce jeudi soir.

Plusieurs figures historiques du PS, dont François Hollande, ont regretté le choix de la direction du parti.