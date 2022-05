Cérémonie du 8 mai 1945 à Paris : le programme en détail

Ce dimanche 8 mai 2022 auront lieu partout en France les traditionnelles cérémonies de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. A Paris, cette 77e édition sera lancée depuis la place Clemenceau (8e).

Cette séquence mémorielle, qui célèbre la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, sera présidée par Emmanuel Macron tout juste investi pour un second mandat.

La cérémonie se déroulera également en présence du Premier ministre, Jean Castex, de la ministre des Armées, Florence Parly, et de la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, ainsi que des plus hautes autorités militaires.

Le Président de la République arrivera à 11 h devant la statue du Général de Gaulle afin de lancer les hommages et y déposer une gerbe de fleurs. Vers 11h20, Emmanuel Macron remontera les Champs-Élysées avec la grande escorte mixte de la Garde Républicaine pour arriver vers 11h30 place de l’Etoile.

Le chef de l’État, également chef des Armées, passera les troupes en revue avant de déposer une autre gerbe devant la tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe. Après une minute de silence, une Marseillaise retentira suivie du «Chant des Partisans», hymne de la Résistance, interprété par le chœur de l’Armée française.

Enfin, Emmanuel Macron signera le livre d’or avant de saluer le comité de la flamme et les porte-drapeaux, ainsi que les autorités politiques et militaires. Une édition spéciale est prévue sur CNEWS à partir de 11h.