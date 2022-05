Présidentielle 2022 : ce qu'il faut retenir de la cérémonie d'investiture d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a été officiellement réinvesti, ce samedi 7 mai, pour un second mandat de cinq ans à la tête du pays lors d'une cérémonie qui s’est déroulée dans la salle des fêtes de l’Élysée.

Son épouse et première dame, Brigitte Macron, était arrivée bien avant lui au palais présidentiel, accompagnée de Gérard Larcher, le président du Sénat, et Jean Castex, l'actuel Premier ministre.

L’entrée d'Emmanuel Macron, fraîchement réélu, s’est faite sur le premier mouvement d’un concerto au bois de Haendel.

Faisant référence aux multiples épreuves du quinquennat, de la crise sanitaire aux multiples contestations dans la rue, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, présent pour déclamer les résultats officiels de l'élection, a rappelé l'attachement de la République à la démocratie en citant Victor Hugo : «En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir», a-t-il dit.

Face à Emmanuel Macron, Laurent Fabius a ensuite évoqué les deux premiers défis du chef de l’État lors de ce second quinquennat à savoir le climat et le renforcement de la démocratie.

«Monsieur le Président, relever ces défis difficiles sous la conduite du gouvernement et le contrôle du Parlement, tel est le souhait ardent que je porte pour votre mandat, pour les Français et pour la France», a-t-il dit.

Après la déclaration des résultats définitifs de l’élection présidentielle, le collier de la Légion d’honneur a été présenté au chef de l’État.

Un discours pour rassembler

Lors de son discours d’investiture, Emmanuel Macron a rappelé les difficultés rencontrées ces dernières cinq années. De la guerre en Ukraine, au Covid-19, en passant par l’urgence écologique, «rarement notre monde et notre pays n'ont été confrontés à une telle conjonction de défis», a affirmé le Président de la République.

Emmanuel Macron : «Ce peuple nouveau, différent d’il y a cinq ans, a confié à un président nouveau, un mandat nouveau» pic.twitter.com/RfXNcbSxFh — CNEWS (@CNEWS) May 7, 2022

Emmanuel Macron a également salué, à travers son discours, le choix d’un projet républicain et européen fait par les Français en promettant «un nouveau projet». «Oui, le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève. Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, a confié à un président nouveau, un mandat nouveau», a-t-il expliqué.

La Président a également rappelé les engagements importants de son programme pour les cinq années à venir. «L'action, en ces temps, est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, de l'association de tous. Il nous faut, tous ensemble, inventer une méthode nouvelle par laquelle nous pourrons bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique», a-t-il défendu.

Emmanuel Macron a conclu son discours par faire «le serment de léguer une planète plus vivable, et une France plus vivante, et plus forte». Une fois sa prise de parole terminée, le président réinvesti a salué les invités venus assister à sa cérémonie.

QUELQUES moments marquants

La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron a du reste été marquée par au moins deux moments notables. Au début de la cérémonie, alors qu'il proclamait solennellementla victoire dans les urnes du président réélu, Laurent Fabius s'est notamment trompé au moment où il annonçait le nombre de voix remportées par le chef de l'État lors de l'élection présidentielle 2022.

En effet, après un bon moment d'hésitation, le président du Conseil constitutionnel a parlé de 18.678.639 voix en faveur d'Emmanuel Macron... Alors qu'en réalité, le chef de l'État en a obtenu 18.768.639. Une erreur de chiffre de 100.000.

Après son discours, le président réinvesti a tenu à saluer les 450 invités présents dans la salle des fêtes, parmi lesquels les parents de Samuel Paty, l'enseignant assassiné en octobre 2020 par un jeune islamiste d'origine tchétchène.

Emmanuel Macron salue chaleureusement les parents de Samuel Paty lors de sa cérémonie d’investiture. pic.twitter.com/C7w3Rjdxhr — CNEWS (@CNEWS) May 7, 2022

Un moment particulièrement émouvant marqué par les larmes des parents de l'enseignant disparu.