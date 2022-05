L'édito de Jérôme Béglé : «Renaissance : peu de ralliements spectaculaires»

Dans son édito de ce mardi 10 mai, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, revient sur les manœuvres des partisans d'Emmanuel Macron, à l'approche des élections législatives.

Renaissance et la coalition qui soutient Emmanuel Macron ont dévoilé une liste de 502 hommes et femmes investis pour les élections législatives des 12 et 19 juins prochains.

Contrairement à ce que laissaient présager les rodomontades de quelques conseillers du Président, fort peu de députés ou d’élus locaux estampes Les Républicains ont cédé aux sirènes du parti majoritaire.

A ce stade, l’OPA des macroniste sur la droite est un échec.