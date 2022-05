Législatives 2022 : un candidat tracte le matin pour LR avant d’être investi par la majorité dans l’après-midi

Le samedi 7 mai au matin, Robin Reda tractait à Juvisy-sur-Orge (Essonne) avec des militants LR. L’après-midi, il a officiellement été investi aux côtés de la majorité présidentielle pour les législatives.

L’ancien maire avait posté sur son compte Twitter des photos de la matinée sur un marché de la ville située au sud de la capitale.

Tous ensemble sur le terrain ce matin au marché de @JuvisyOfficiel pour les élections législatives des 12 et 19 juin #2022. Je suis le député du rassemblement et de la proximité, je porte la France et ses valeurs au coeur. On y va ! Pour #faireentendrenosvilles pic.twitter.com/6N9nO69v8O

— Robin Reda (@robinreda) May 7, 2022