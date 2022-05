Bac 2022 : épreuves, résultats, rattrapages... Le calendrier complet

Les dates et les horaires précis des épreuves du bac 2022 pour les filières générales, technologiques et professionnelles sont connus.

Bac général

Cela commencera par les spécialités, dès ce mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai. Ces dates viennent remplacer celles initialement prévues des 14, 15 et 16 mars, qui ont été reportées à cause du Covid-19. Cependant, le programme sur lequel seront interrogés les jeunes gens est le même que celui fixé pour le mois de mars. Il n’y a donc pas plus de thématiques à réviser.

A noter que certaines spécialités ont deux créneaux différents, afin que les lycéens pour lesquels une épreuve tombe en même temps que l’autre soient assurés de pouvoir passer les deux (un élève ayant comme spécialités mathématiques et physique-chimie travaillera par exemple le mercredi sur l’une, le jeudi sur l’autre). Les sujets seront évidemment différents d’un jour à l’autre.

Voici le calendrier détaillé des dates et horaires pour chaque spécialité (source ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports).

Un second bloc interviendra à partir du mercredi 15 juin, date de l’épreuve de philosophie, de 8h à 12h.

Concernant les épreuves écrites anticipées de français, pour les élèves de première, celles-ci se dérouleront le jeudi 16 juin, de 14h à 18h. Les dates des oraux n’ont pas encore été communiquées.

Le Grand oral se déroulera ensuite, à partir du lundi 20 juin et jusqu’au vendredi 1er juillet, en fonction du créneau attribué à chaque lycéen.

Les résultats du baccalauréat seront communiqués le mardi 5 juillet. Les oraux de rattrapage se dérouleront du mercredi 6 au vendredi 8 juillet.

Pour information, en cas d’impossibilité (justifiée) de se présenter à une épreuve, les sessions de remplacement sont fixées du mercredi 7 au vendredi 9 septembre, ainsi que le lundi 12 septembre.

Bac technologique

Les spécialités du bac technologique se dérouleront mercredi 11 et jeudi 12 mai. Voici le calendrier détaillé des dates et horaires pour chaque spécialité (source ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports).

L’épreuve de philosophie se déroulera le mercredi 15 juin, de 8h à 12h.

Les épreuves anticipées de français, pour les élèves de première, se tiendront le jeudi 16 juin, de 14h à 18h.

Le Grand oral aura lieu du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet, suivant le jour et l’heure de passage de chaque élève.

Les résultats du baccalauréat seront communiqués le mardi 5 juillet. Les oraux de rattrapage se dérouleront du mercredi 6 au vendredi 8 juillet.

Comme pour la filière générale, en cas d’impossibilité (justifiée) de se présenter à une épreuve, les sessions de remplacement sont fixées du mercredi 7 au vendredi 9 septembre, ainsi que le lundi 12 septembre.

Bac professionnel

Pour les lycéens en filière professionnel, qui doivent en parallèle valider leur période de formation en milieu professionnel (PFPM), les sept épreuves communes obligatoires se dérouleront en deux temps (source ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports) .

Du lundi 23 mai au vendredi 3 juin, en fonction du créneau qui leur est attribué, ils passeront celle de mathématiques, physique et chimie, en pratique et à l’écrit sur support informatique.

Un deuxième bloc débutera à partir de la mi-juin.

Mardi 14 juin, français le matin, histoire-géographie et enseignement moral et civique l’après-midi.

Mercredi 15 juin, prévention, santé et environnement le matin, économie-droit et économie-gestion l’après-midi.

Jeudi 16 juin, arts appliqués et cultures artistiques le matin.

Jeudi 23 juin, langues vivantes obligatoires A l’après-midi.

Vendredi 24 juin, langues vivantes obligatoires B l’après-midi.

Les résultats du baccalauréat professionnel seront donnés le mardi 5 juillet. Les oraux de rattrapages (appelés «épreuves de contrôle»), auront lieu du mercredi 6 au vendredi 8 juillet.

En cas d’impossibilité (justifiée) de se présenter à une épreuve, les sessions de remplacement sont fixées entre le mardi 6 septembre et le vendredi 16 septembre.