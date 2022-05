Baccalauréat : Jean-Michel Blanquer annonce augmenter les heures de mathématiques en tronc commun dès la rentrée prochaine

Alors que le baccalauréat 2022 vient de débuter, le gouvernement planche déjà sur la rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer a annoncé que le nombre d’heures de mathématiques en tronc commun allait augmenter dès septembre pour les lycéens qui ne suivent pas d’enseignement scientifique supplémentaire.

«Nous allons rajouter plus de mathématiques dans le tronc commun, a annoncé le ministre de l’Education nationale, ce mercredi sur RTL. Vous avez deux heures d'enseignement scientifique dans le tronc commun, on y rajoutera probablement 1h30».

Dès la rentrée prochaine, les lycéens qui ne suivent pas d’enseignement de spécialité scientifique auront donc 3h30 de sciences en tronc commun, un module qui comprend les mathématiques, la physique, la chimie et la SVT.

Le ministre semble avoir entendu les critiques formulées par les enseignants. Un rapport d'experts avait tiré la sonnette d’alerte au mois de mars sur la baisse du nombre de lycéens qui suivent des cours de mathématiques depuis que cette matière n’est plus obligatoire au baccalauréat, et notamment chez les filles. Avant la réforme du bac, les mathématiques étaient enseignées dans toutes les filières (scientifique, économique, littéraire) mais dans des proportions différentes.

Quant à la baisse de niveau en mathématiques des élèves français, très souvent décriée lors de la campagne présidentielle par certains candidats, Jean-Michel Blanquer refuse d’en prendre la responsabilité : «Quand il y a des constats sur le déclin en sciences, c'est un constat qui vaut pour des problèmes antérieurs. C'est justement en ce moment que nous sommes en train de transformer les choses dans le sens d'un meilleur niveau».

Il a par ailleurs affirmé que les programmes sont aujourd'hui beaucoup plus exigeants qu'avant la réforme : «Tout a été transformé et dans le bon sens (...) On a fait des programmes beaucoup plus exigeants. Le programme des mathématiques d'aujourd'hui est beaucoup plus approfondi que celui qu'il y avait avant en Terminale S», a-t-il affirmé.