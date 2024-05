Rassemblements pro-palestiniens : échange houleux entre François-Xavier Bellamy et le député LFI Louis Boyard devant Sciences Po Paris (vidéo)

Une centaine d'étudiants pro-palestiniens se sont réunis aux abords de Sciences Po Paris ce mardi. Le député LFI Louis Boyard, présent aux côtés des militants, a été interpellé par la tête de liste LR aux européennes François-Xavier Bellamy venu soutenir les étudiants non-grévistes.

Une venue inattendue. Alors que de nombreux étudiants pro-palestiniens sont réunis ce mardi 7 mai devant Sciences Po Paris, François-Xavier Bellamy s’est rendu sur place pour aller à leur rencontre.

La tête de liste pour Les Républicains en a profité pour échanger vivement avec le député de La France insoumise Louis Boyard, l’accusant de faire de «l’opportunisme politique, en diffusant les discours de Jean-Luc Mélenchon dans la rue Saint-Guillaume», où se trouve l’entrée des locaux historiques de Sciences Po Paris.

Amené à échanger avec la foule, François-Xavier Bellamy a considéré que la défense des personnes présentes dans la bande de Gaza passait par la lutte contre le Hamas. «Si vous voulez défendre les Palestiniens vous devez d’abord les défendre du Hamas», a-t-il lancé à une de ses interlocutrices.

«Des universités prises en otage»

Le député européen, candidat à sa réélection, a déploré les blocages des universités, qui se multiplient depuis plusieurs semaines, ne fermant pas la porte au dialogue. «Le débat politique est libre et ouvert à condition de ne pas bloquer et empêcher ceux qui travaillent. Je n’en peux plus que nos universités soient prises en otage», a-t-il considéré.

François-Xavier Bellamy, sur la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po : «Je n’en peux plus que nos universités soient prises en otage», dans #MidiNews pic.twitter.com/Ss8a2StazW — CNEWS (@CNEWS) May 7, 2024

Des propos partagés par le président de la République. En effet, dans un entretien accordé au Monde et à La Provence, dimanche dernier, Emmanuel Macron a condamné «avec la plus grande fermeté» les blocages dans les universités par des étudiants pro-palestiniens.

«Je comprends très bien que ce qui se passe aujourd'hui en particulier à Gaza bouleverse. La France appelle d'ailleurs à un cessez-le-feu immédiat, mais empêcher le débat n'a jamais aidé à la résolution d'un conflit», a-t-il souligné.

Le président, relevant la nécessité que la jeunesse s’engage, s’est dit «favorable» à l’évacuation par les forces de l’ordre des universités bloquées «à la demande des établissements».