Guillaume Peltier : «Je le redis à Marine Le Pen, acceptez la main tendue d’Éric Zemmour»

«Je le redis à Marine Le Pen, acceptez la main tendue d’Éric Zemmour», a imploré Guillaume Peltier, vice-président de Reconquête, après le refus de la leader du RN de former une alliance avec le parti de l'ancien polémiste en vue des élections législatives.

«Si vous voulez vraiment lutter contre Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez vraiment vous opposer à la politique d'Emmanuel Macron, pourquoi avez-vous refusé l'union proposée par Eric Zemmour», a-t-il poursuivi, s'adressant à Marine Le Pen.

Reconnaissant des attaques lors de la campagne présidentielle, notamment visant la cheffe de file RN, le vice-président de Reconquête a vanté la capacité des leaders de gauche, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon «de dépasser» leurs divergences. «L'intérêt de la France doit dépasser nos cas personnels», a-t-il ajouté.

Et de marteler : «seuls des centaines de députés patriotes et de droite pourraient s'opposer à la politique de Macron et Mélenchon».