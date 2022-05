Baccalauréat 2022 : A quelle date et où consulter les résultats ?

Les épreuves du baccalauréat ont débuté cette semaine avec les enseignements de spécialité. D’autres épreuves auront lieu au mois de juin avant la proclamation des résultats.

Les élèves de Terminale générale planchent depuis mercredi 11 et jusqu’à vendredi 13 mai sur les épreuves de spécialité. Ils devront encore passer l’épreuve écrite de philosophie le mercredi 15 juin, puis le Grand oral, organisé du 20 juin au 1er juillet.

A partir du mardi 5 juillet à partir de 8h, les résultats du bac seront publiés et affichés, comme chaque année, dans les établissements scolaires.

Les candidats qui ont obtenu plus de 10 de moyenne seront admis, et ceux qui ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne devront passer les oraux de rattrapage entre le 6 et le 8 juillet. Enfin, ceux qui ont eu une note inférieure à 8 seront recalés à l’examen.

Lors de la dernière session du bac, en 2021, touchée par l’épidémie de Covid-19, 94% des candidats ont été reçus à l’examen après la session de rattrapage. En raison de l’impossibilité d’organiser toutes les épreuves écrites, l’examen était composé à 82% de contrôle continu.