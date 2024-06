Bac 2024 : une fillette de 9 ans va passer l'examen, un record

La plus jeune candidate inscrite pour les épreuves du baccalauréat de 2024 est âgée de 9 ans, a annoncé le ministère de l'Éducation ce vendredi 7 juin.

Le bac, une dizaine d'années avant ce que prévoit la scolarité française. Ce vendredi, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué qu'une fillette de 9 ans, scolarisée dans l'académie de Strasbourg, se présenterait à l'épreuve du baccalauréat général et technologique 2024 à la fin du mois en cours. Toutes éditions confondues, il s'agit de la plus jeune candidate à cet examen de fin de scolarité.

En âge d'être scolarisée en CE2, l'enfant est inscrite en candidate libre à la session du baccalauréat, qui débute le 18 juin avec l'épreuve de philosophie, a précisé l'Education nationale en marge d'une conférence de presse sur la présentation du bac. Afin de se remettre à niveau, la jeune candidate, qui a choisi les spécialités mathématiques et physique-chimie, a récemment passé «des épreuves ponctuelles, qui correspondent au contrôle continu», a-t-on précisé de même source.

bientôt plus jeune bachelière de france ?

Si on souhaite à cette jeune fille de réussir brillament son examen, la validation de ce dernier ne sera pas nécessairement synonyme d'une place accordée dans un cursus de l'enseignement supérieur. En effet, à l'issue de l'édition 2023 du baccalauréat, le plus jeune lauréat de ce diplôme d'État, âgé de 12 ans, n'avait pas tout de suite obtenu de réponse favorable à ses voeux qu'il avait formulés sur Parcoursup, en dépit de sa mention «bien». Finalement, il était parvenu à obtenir son sésame d'entrée dans une classe préparatoire économique et commerciale.

Pour l'édition 2024 du bac qui réunit 728.164 candidats, le postulant inscrit le plus âgé a 76 ans (bac général et technologique, dans l'académie de Bordeaux). Les candidats les plus jeunes au baccalauréat sont «en général plutôt âgés de 12 ou 13 ans», a indiqué Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco). Si elle obtient son baccalauréat, la fillette de 9 ans pourrait ainsi devenir la plus jeune bachelière de France, toutes sessions confondues.