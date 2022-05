Gennevilliers : un important exercice de sécurité civile organisé sur le port cet après-midi

Cet après-midi, un exercice de sécurité civile est organisé par la préfecture des Hauts-de-Seine et ses partenaires sur le port de Gennevilliers.

Un peu plus tôt dans la journée, la préfecture des Hauts-de-Seine a fait savoir à travers son compte Twitter «qu'un important déploiement» de la police et des secours, allait s’orchestrer au niveau du port et de ses alentours. Toutefois celle-ci a tenu à rassurer les habitants en ajoutant : «aucune inquiétude !».

#ExercicePortdeGennevilliers #Rappel La préfecture et ses partenaires organisent un exercice de sécurité civile à #Gennevilliers cet après-midi



Important déploiement police et secours au port et aux alentours : aucune inquiétude!



Plus d'infos : https://t.co/DxQVK04Pjn pic.twitter.com/adtxaHGeHQ — Préfet des Hauts-de-Seine (@Prefet92) May 12, 2022

Sur le site internet des Hauts-de-Seine, plus de détails sont partagés. On apprend ainsi que l’exercice se déroule dans le cadre de l’ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) à Gennevilliers mais dans d’autres villes également, comme à Argenteuil.

L’opération se joue également «au centre opérationnel départemental situé à la préfecture de Nanterre, à celui de la préfecture de Cergy et au centre opérationnel de la zone de sécurité et de défense à Paris». Le but étant «de tester la coordination entre les services», a précisé la préfecture.

Quelques contraintes pour les riverains

Pour mener à bien cet exercice, les riverains vont devoir subir quelques contraintes puisque de nombreux moyens sont déployés, notamment des véhicules de police et de secours, des brigades fluviales, sans oublier les nombreux effectifs en uniforme.

#Exercice | Si vous observez un fort déploiement d'équipes de police et de secours aux abords de cette zone, il s'agit d'un exercice, non d'une intervention sensible.



Les services mettent tout en œuvre pour assurer la bonne organisation de cette opération. — Préfecture de Police (@prefpolice) May 12, 2022

De plus, la mise en place de points de filtrage est prévue sur la route principale du port et l’accès aux darses 5 et 6 est bloqué par les forces de police. L’évacuation des entreprises situées dans la zone comme lors d’un incident réel est aussi au programme.

L’ORSEC est un dispositif qui permet de schématiser l’organisation des secours «à l’échelon départemental, en cas de catastrophe». Chaque année, les services de la préfecture y consacrent une dizaine d’exercices, «afin de permettre à tous les acteurs de la gestion de crise, de s’entraîner».