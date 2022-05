Interpellation à Draveil : des policiers attaqués, une matraque volée

Des policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) ont été encerclés ce mercredi soir, vers 19 heures, par une vingtaine de jeunes qui tentaient d’empêcher une interpellation dans le quartier des Mazières à Draveil (Essonne).

Les faits se sont produits lors d'une opération de sécurisation. «Un jeune a alors insulté les policiers sur leur passage», a précisé une source policière. C'est dans ce contexte que la police a souhaité procéder à son interpellation.

Sauf qu'un attroupement se forme autour d'eux. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir une vingtaine d'individus encercler les policiers de la BAC. Malgré l'usage de bombes lacrymogènes pour les disperser, l'un des policiers s'est fait voler sa matraque. Celle-ci n'a pas été retrouvée.

Les policiers ont réussi à quitter les lieux sous des jets de projectiles. Seule une interpellation a eu lieu. Et un policier a été blessé au visage après avoir reçu un coup.

Deux enquêtes ont été ouvertes. La première concerne le mineur pour «outrages, rébellion, et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique» et la deuxième concerne le vol de la matraque et la dégradation des véhicules de police.

Le policier blessé a également déposé plainte.