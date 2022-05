Remaniement : quel Premier ministre est resté le plus longtemps à Matignon ?

Entré en fonction le 3 juillet 2020, Jean Castex est resté environ deux ans à Matignon. Même s’il est loin du record de Georges Pompidou, le Premier ministre sortant dépasse, toutefois, Bernard Cazeneuve ou encore Laurent Fabius.

La fin de l’aventure pour le gouvernement Castex. Ce lundi 16 mai, le Premier ministre a présenté sa démission au Président de la République Emmanuel Macron. Jean Castex aura donc passé exactement 681 jours à Matignon.

Mais cette longévité, d’environ deux ans, le place en bas du classement des anciens Premiers ministres qui sont restés le plus longtemps à ce poste.

En effet, c’est Georges Pompidou qui est resté le plus longtemps à la tête du gouvernement avec au total 2.279 jours passés à Matignon, soit plus de six ans. Suivent François Fillon (1.825 jours) pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis Lionel Jospin (1.799 jours) et Raymond Barre (1.730 jours).

Les socialistes brillent par la brièveté de leur passage

Néanmoins, ce sont les socialistes qui dominent, par la brièveté, le bas du classement. Bernard Cazeneuve est resté 160 jours, soit un peu moins de 6 mois, à la tête du gouvernement durant le mandat de François Hollande après avoir été nommé en urgence pour remplacer un Manuel Valls (981 jours) engagé pour la primaire du PS.

La seule femme Première ministre en France, Edith Cresson, est, elle, restée seulement 323 jours à Matignon et elle arrive en avant-dernière position du classement après Maurice Couve de Murville (345 jours), Pierre Bérégovoy (361 jours), Laurent Fabius (611 jours) et Jean Castex.