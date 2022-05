Ehpad : l'UFC-Que Choisir dénonce les inégalités d'accès selon les régions

L’UFC-Que Choisir (Union fédérale des consommateurs-Que Choisir) a dévoilé ce mardi les inégalités d’accès aux Ehpad, notamment autour du nombre de places qui diffèrent selon les régions, mais aussi des écarts de tarifs entre les secteurs privés et publics.

L’association de consommateurs a tiré la sonnette d’alarme ce 17 mai, en publiant une étude qui dénonce principalement les écarts tarifaires, mais aussi «une fracture géographique» dans l'accès aux Ehpad.

Et pour cause, comme l’explique l’étude, «le nombre de places rapporté à la population de personnes âgées de plus de 75 ans peut varier du simple au quadruple selon les départements». L’UFC-Que Choisir s’est fixée sur une base établie à partir des chiffres de l’INSEE, et a estimé «qu’en moyenne en France métropolitaine, l’offre en Ehpad est de 102 places pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans».

Pour faire office d’exemple, l’Union fédérale des consommateurs a comparé la Lozère, qui compte 169 places pour 1.000 habitants de plus de 75 ans, à Paris où seulement 41 places sont recensées.

«Une fracture économique»

A cette «fracture territoriale», s'ajoute également celle des tarifs qui varient selon les secteurs privés ou publics. Si le prix moyen d’une place dans ces établissements peut atteindre jusqu’à 2.214 euros par mois selon le calcul de l’association de consommateur, ce coût impose déjà «en moyenne à chaque résident de piocher dans son épargne une somme de 416 euros».

L’UFC-Que Choisir a évalué qu’un «Ehpad public coûte 1.936 euros par mois, contre 2.147 euros dans les Ehpad associatifs et 2.898 euros par mois dans les Ehpad privés».

Si les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du privé justifient ce tarif très élevé par une meilleure qualité de leurs services proposés, UFC-Que Choisir n’est pas de cet avis.

«Cela est loin d'être le cas, si on se fie aux taux d’encadrement des résidents de 55,6% dans les structures privées, contre 68,1% dans les structures publiques, ou à la qualité de la restauration ou encore des animations, essentielles pour le moral des résidents», a argumenté l’union. Cette dernière dénonce également les autorités publiques «qui trouvent un intérêt budgétaire à favoriser la création d’établissements privés».

Avec cette étude menant à des constats alarmants, UFC-Que Choisir a pour objectif d’aider les personnes âgées à trouver une maison de retraite «permettant une prise en charge humaine à un tarif raisonnable». Cela passe entre autre par la création de nouvelles places dans les Ehpad publics.