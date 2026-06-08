Démographie : l'Insee prédit une décroissance de la population française dès 2037, un habitant sur trois aurait plus de 65 ans en 2070

L’Insee a dévoilé ce lundi ses projections de population en France à l’horizon 2070. Outre le décroissement de la population française à prévoir dès 2037, le vieillissement de cette dernière devrait se poursuivre en raison de la chute de la fécondité.

Une première dans l’Hexagone en dehors de toute grande guerre impliquant la France. En 2025, la France est entrée dans une phase de déficit naturel, à savoir un nombre de décès plus important que celui des naissances.

Or, selon les prévisions à long terme de l’Insee relayées ce lundi 8 juin, ce déficit naturel devrait être comblé par un solde migratoire (le ratio entre les entrées et les sorties du territoire) positif permettant de maintenir à la hausse la croissance démographique en France jusqu’en 2037.

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Une fois cette date dépassée, la population française devrait ainsi connaître une décroissance inédite depuis la Seconde guerre mondiale il y a près d’un siècle. Actuellement estimée à 69,1 millions d’habitants, la population française devrait connaître un pic à 69,8 millions de personnes en 2037 avant de décroitre progressivement pour atteindre les 65,9 millions d’habitants en 2070.

D’un point de vue global, la France verrait ainsi sa population chuter de 3,2 millions de personnes entre aujourd’hui et 2070.

Près d’un habitant sur 3 pourrait avoir plus de 65 ans en 2070

Autre tendance relevée dans ces projections : le vieillissement de la population française devrait se poursuivre lors des prochaines décennies.

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D’ici 2070, le nombre d’habitants de moins de 45 ans baisserait de 8,9 millions, tandis que celui des personnes âgées de 45 à 64 ans serait quasi stable et que celui de 65 ans ou plus augmenterait de 5,8 millions.

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En 2026, la France compte 40 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans. Selon les prévisions de l’Insee, il devrait y avoir 49 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de 20 à 64 ans en 2040 puis ce chiffre devrait bondir à 62 à l’horizon 2070.

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La hausse du nombre de personnes âgées serait essentiellement portée par celle des 80 ans ou plus (+4,6 millions) et le nombre de centenaires pourrait être multiplié par 4, passant donc de 37.000 aujourd’hui à 160.000 en 2070.

Une baisse marquée de la fécondité

Pour parvenir à ces résultats, l’Insee a basé ses projections sur 3 hypothèses : la mortalité avec une espérance de vie de 89,5 ans pour les femmes et 86,7 ans pour les hommes ; un solde migratoire avoisinant les 150.000 personnes par an et un taux de fécondité fixé à 1,45 enfant par femme dès 2028.

Cet exercice de projections à long terme de la démographie française, réalisé tous les 5 ans par l’Insee, a été revu à la baisse par rapport à 2021 concernant le solde migratoire, en lien avec les différentes mesures politiques prises pour le limiter, ainsi que le taux de fécondité, en chute libre ces dernières années.

«Il y a une tendance générale, en tout cas européenne, à une baisse de la fécondité», a analysé Loup Wolff, responsable de l’Unité des études démographiques et sociales de l’Insee. Fixé à 1,53 enfant par femme en 2025, ce dernier devrait ainsi chuter à 1,45 enfant par femme dès 2028, selon les estimations de l’Insee.