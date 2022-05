Moustique tigre : comment éviter les piqûres ?

Le moustique tigre est de retour. Cette année, ce nuisible noir et blanc est présent dans près d’une soixantaine de départements. Ainsi, voici quelques conseils pour éviter d’être piqué par cet insecte dangereux, pouvant transmettre à l’Homme des maladies comme la dengue et le Zika.

Opter pour des vêtements longs et amples

Il est tout d’abord recommandé de porter des vêtements longs, le moustique tigre, reconnaissable à ses rayures noires et blanches, ayant tendance à piquer le bas des jambes. Il est également conseillé d’opter pour des tenues assez amples et de préférence de couleur claire, explique l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) sur son site.

Utiliser un répulsifs cutané

Autre manière de se protéger : utiliser des répulsifs cutanés, en crème, en spray ou en lotion, en respectant les précautions d’emploi indiquées. Grâce à leur principe actif, ils vont éloigner efficacement les moustiques tigres, qui piquent davantage le jour qu’à la nuit tombée, contrairement à leur cousin commun, sans toutefois les tuer.

poser des moustiquaires

Pour se prémunir d’une piqûre, on peut d'autre part installer des moustiquaires aux fenêtres des chambres, ou au-dessus du lit, en sachant que le moustique tigre n'aime pas la hauteur et que, par conséquent, il reste généralement au rez-de-chaussée ou au premier étage des habitations.

Supprimer les eaux stagnantes

Le moustique tigre, aussi appelé moustique Aedes albopictus, prolifère dans toutes sortes de récipients et réservoirs d’eau artificiels. C’est pourquoi, pour prévenir la prolifération de cette espèce, il faut penser à videz régulièrement les coupelles des pots de fleurs, mettre à l’abri de la pluie les seaux, et autres récipients divers, et recouvrir les bidons de récupération d’eau.

Entretenir son jardin

L’Anses invite également les habitants à bien entretenir leur jardin car le moustique tigre a pour habitude de se reposer principalement dans la végétation. Il est donc recommandé d’élaguer les arbres, de débroussailler les haies et les herbes hautes, mais aussi d’éviter le stockage de débris végétaux.