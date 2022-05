Sondage : 53% des Français disent faire confiance à Elisabeth Borne en tant que Première ministre

Ex-ministre du Travail, des Transports et de la Transition écologique, Elisabeth Borne n'est pas inconnue des Français. Selon un sondage exclusif CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 19 mai, ils sont d'ailleurs majoritairement favorables à sa récente nomination au poste de Première ministre.

Fraichement nommée à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne est déjà soumise à l'avis de ses concitoyens. Pour l'heure, celui-ci semble plutôt favorable : d'après un sondage exclusif CSA pour CNEWS, 53% des Français disent lui faire confiance en tant que Première ministre.

Attendant sans doute d'avoir davantage de recul sur le travail d'Elisabeth Borne, les interrogés se sont toutefois montrés mesurés dans leurs réponses. Ainsi, le «Oui, plutôt», l'emporte largement sur le «Oui tout à fait», à 40% contre 13%.

La même observation s'applique à ceux qui ont répondu par la négative à la question «Faites-vous confiance à Elisabeth Borne en tant que Première ministre ?». Ils sont 27% à faire le choix de la nuance, avec un «Non, plutôt pas», tandis que 20% optent pour l'opposition franche («Non, pas du tout»).

Le «oui» l'emporte chez les hommes comme chez les femmes, avec des proportions très semblables : à 52% pour les premiers et 54% pour les secondes. Concernant l'âge des interrogés, seuls les 25-34 ans n'accordent pas leur confiance à Elisabeth Borne, à 53%.

Les 35-49 ans se distinguent également mais différemment : ils affichent une égalité parfaite entre les deux camps, avec 50% de «oui» et 50% de «non». Enfin, les 18-24 ans, les 50-64 ans et les 65 ans et plus s'alignent avec les résultats globaux de l'échantillon, en privilégiant le «oui». Les plus âgés sont les plus confiants, à 59%. A noter qu'en matière de catégories socioprofessionnelles, les CSP- sont les seuls à exprimer majoritairement un manque de confiance envers la Première ministre (53%).

La question divise à gauche comme à droite

Sans surprise, la nomination de la nouvelle cheffe de l'exécutif rencontre une adhésion presque parfaite parmi les électeurs de Renaissance (ex-République en marche), à 94%. La gauche est divisée, avec une majorité de «oui» enregistrée chez les interrogés proches du Parti socialiste et d'EELV (à 62 et 57%), mais une opposition marquée du côté de la France insoumise, qui comptabilise 69% de «non».

La droite n'est pas unanime non plus puisque seuls les sympathisants des Républicains semblent prêts à faire confiance à Elisabeth Borne en tant que Première ministre, à 63%. C'est à l'extrême droite que la défiance est la plus forte, avec respectivement 77% et 74% de «non» pour le Rassemblement national et Reconquête.

Ancienne ministre du Travail, des Transports et de la Transition écologique, Elisabeth Borne est décrite comme le choix de la sécurité pour Emmanuel Macron. Cette haute fonctionnaire issue de l'Ecole Polytechnique est en effet une collaboratrice de longue date, puisqu'elle travaille avec le président depuis 2017 et l'a accompagné durant son premier quinquennat.

Avant cela, Elisabeth Borne affichait un ancrage à gauche puisqu'elle à longtemps travaillé dans l'ombre des cabinets ministériels, auprès de Lionel Jospin, Jack Lang ou encore Ségolène Royal. En tant que Première ministre, elle est la deuxième femme à diriger le gouvernement français sous la Ve République, 30 ans après Edith Cresson.