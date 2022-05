Tout savoir sur Damien Abad, qui pourrait entrer au gouvernement

Depuis la nomination d’Élisabeth Borne au poste de Première ministre, plusieurs noms circulent comme futurs ministres du nouveau gouvernement dont celui du LR Damien Abad, qui est au centre de spéculations sur un éventuel ralliement à Emmanuel Macron.

Elu au second tour de l’élection interne du parti en 2019 avec 64 voix, contre son concurrent Olivier Marleix, Damien Abad est devenu alors le nouveau président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, et a succédé ainsi à Christian Jacob. Néanmoins, sa relation avec ce dernier, devenu depuis président de LR, s'est détériorée ces derniers jours.

En effet, le président des Républicains a demandé ce jeudi à Damien Abad de quitter «ses fonctions» à la tête du groupe LR à l’Assemblée nationale. «Les députés ont unanimement demandé au président du groupe Damien Abad de clarifier sa position sur son engagement au sein des Républicains. Je lui ai demandé ce matin de sortir de l'ambiguïté. Il m'a réclamé un délai supplémentaire pour attendre la composition du gouvernement», a déclaré Christian Jacob.

Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, le président des Républicains a assuré que le parti «ne pouvait pas attendre le bon vouloir de Monsieur Macron de le prendre ou de ne pas le prendre au Gouvernement».

J’ai signifié à Damien Abad qu’il devait dès maintenant quitter ses fonctions de Président du Groupe Les Républicains pic.twitter.com/qBF3GwKWLU — Christian JACOB (@ChJacob77) May 19, 2022

Pour sa part, le pressenti comme ministre, qui avait demandé 48 heures de délai mardi pour «clarifier sa situation», a annoncé qu’il prendra ses responsabilités, comme il l’a toujours fait, «avec clarté et franchise» ce jeudi soir.

Il s’agit de dire clairement s’il siégera avec le groupe LR ou Renaissance à l’Assemblée nationale et s’il accepterait un poste de ministre si cela lui était proposé par le gouvernement.

J'ai toujours pris mes responsabilités et, une fois encore, je les prendrai : avec clarté et franchise.



Je m'exprimerai dès ce soir dans les colonnes du @Le_Figaro . — Damien Abad (@damienabad) May 19, 2022

Pour rappel, vendredi 13 mai dernier, Renaissance avait indiqué qu’il ne présentera pas de candidat face au député LR sortant dans la 5e circonscription de l’Ain pour les législatives de juin prochain, et ce pour «saluer la posture de responsabilité et la clarté» de Damien Abad.

Un homme de centre-droit

Né à Nîmes en 1980, Damien Abad a commencé sa carrière politique au Nouveau Centre, parti de centre-droit allié à l’UMP (ex-Les Républicains). I a été élu député européen en 2009 sur la liste de la majorité présidentielle, dans la circonscription Sud-Est. A 29 ans, il est devenu l'un des plus jeunes eurodéputés.

En 2010, il a été élu conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes, et a finalement été investi député de l'Ain par l'UMP en 2012. Diplômé de Sciences Po Paris et maître de conférence en finances publiques, Damien Abad est aujourd'hui membre de la Commission des Finances et spécialiste des questions budgétaires.

Dans un entretien accordé au JDD avant son élection à la tête du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad avait expliqué que la droite devait «rester fidèle à son ADN politique», tout en s'attaquant à de nouvelles thématiques : «révolution écologique, équité territoriale, dépendances [...] La droite doit être populaire, sociale, ancrée dans les territoires», avait-il affirmé.

Je tiens à remercier chacun des députés #LR pour leur confiance. C’est la force du collectif qui nous a permis d’être rassemblés pendant cette campagne. Avec @ChJacob77, il nous reste 30 mois pour reconquérir le cœur des Français et incarner l’alternance parlementaire. pic.twitter.com/zoVv583DNC — Damien Abad (@damienabad) November 6, 2019

Le député, qui se défendait à l'époque d'appartenir à droite «caricaturale, repliée sur elle-même», s'était abstenu lors du vote du projet de loi relatif à la bioéthique, autorisant l'extension de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes, alors que les autres membres de son groupe s'y sont en majorité opposés. En 2013, pourtant, il avait voté contre le projet de loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels.