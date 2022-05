Nouveau gouvernement : tout savoir sur Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau fait partie des surprises du nouveau gouvernement. A 57 ans, cette physicienne est présidente d'université.

Une universitaire succède à une autre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vendredi 20 mai, Sylvie Retailleau a pris la suite de Frédérique Vidal en tant que ministre. Cette physicienne âgée de 57 ans est novice en matière de politique.

Une pointure dans son domaine

Originaire de Nice, Sylvie Retailleau est une ancienne élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan et a été reçue à l'agrégation de physique appliquée en 1988.

Physicienne spécialiste de nanoélectronique, elle a obtenu sa thèse en 1992. Le ministère indique que «ses thèmes de recherche développés à l'Institut d'électronique fondamentale (IEF, Université Paris-Sud/CNRS) sont centrés sur l'étude théorique de la physique des composants semi-conducteurs pour l'électronique avancée».

Interrogée par le Figaro en 2020, elle avait exprimé sa passion pour les sciences : «La mécanique quantique par exemple, ça fait rêver. Quand on fait de la recherche sur ces sujets, on est très proche de la science-fiction, on vérifie que certaines choses ne sont pas possibles, et pourquoi».

Une carrière dédiée à l'enseignement supérieur

La nouvelle ministre a commencé sa carrière en 1992, en tant que maître de conférence à l'Université Paris-Sud, devenue Paris-Sarclay. Elle y occupe un poste de professeure des Universités depuis 2001.

Sylvie Retailleau a été la doyenne de la faculté des sciences d'Orsay, Université Paris Sud, de septembre 2011 à mai 2016. Elle est aussi membre du conseil scientifique de l'ENS Cachan depuis 2013 et fait partie du conseil d'école Telecom Paris Tech depuis 2014.

La ministre a été élue présidente de l'Université Paris-Sarclay en mars 2020. Selon le dernier classement de Shangai, cette faculté à dominante scientifique est classée 13e mondiale et première française. Cet immense campus est notamment considéré comme le meilleur pour les mathématiques.

Citée sur le site internet de Paris-Sarclay, Sylvie Retailleau indique avoir choisi le métier d'enseignante-chercheuse «par passion et engagement». Cette profession rime selon elle avec «liberté, créativité, diversité et ouverture vers les autres et le monde».