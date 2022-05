Pap Ndiaye : ses déclarations qui ont fait polémique

L'historien Pap Ndiaye est le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Une nomination qui continue de faire couler beaucoup d'encre. En cause, ses déclarations passées sur l’université ou le racisme en France.

Des déclarations passées revenues en boomerang. Interprétée comme une rupture avec l’ère Blanquer, la nomination de Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale crée la polémique. Sont pointées du doigt ses prises de paroles passées notamment sur le wokisme, l'islamo-gauchisme ou encore les violences policières.

Une interview accordée il y a deux ans à France Inter après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain mort étouffé sous le genou d'un policier pendant une interpellation, est particulièrement commentée. Pap Ndiaye avait alors fait un parallèle avec la situation française et parlé de déni des violences policières en France.

Huit mois plus tard, en février 2021, il avait défini le mouvement woke avec une certaine bienveillance dans les colonnes du Monde : «Être woke c'est être conscientisé, vigilant, engagé». Un peu plus tard, de nouveau sur France Inter, il avait participé à un débat sur les universités et réfuté tout islamogauchisme dans les facultés françaises. Des propos épinglés, notamment par le Rassemblement National. Marine Le Pen a d'ailleurs tenu à donner son avis sur les réseaux sociaux.

Ce choix de mettre à la tête de l’Education nationale un homme qui défend l’indigénisme, le racialisme, le wokisme, est terrifiant pour les parents que nous sommes. Nous devons combattre cette politique de déconstruction de la France ! #PapNdiaye pic.twitter.com/S5w7Bxdfan — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 21, 2022

La nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, défend, quant à elle son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines portées pendant cinq ans par Jean-Michel Blanquer. Invitée au journal de 20h sur TF1 vendredi dernier, elle a déclaré : «C’est parfaitement caricatural, ce qui ne m’étonne pas de la part des personnes que vous avez mentionnées», faisant référence aux propos de Marine Le Pen mais aussi d'Éric Zemmour. «Pap Ndiaye est un républicain très engagé, quelqu’un qui croit aux valeurs de la République et c’est bien évidemment ce qu’il va porter en tant que ministre de l'Éducation nationale» a-t-elle assuré.