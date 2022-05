Premier conseil des ministres pour le gouvernement d'Elisabeth Borne

Le premier gouvernement mis en place par la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne doit se réunir ce lundi 23 mai pour son premier Conseil des ministres.

Après les nominations, place au travail. La Première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement, dévoilé vendredi, se retrouvent pour la première fois tous ensemble au côté du président de la République Emmanuel Macron pour leur Conseil des ministres inaugural.

Au menu de ce rendez-vous, qui entend lancer une fois pour toutes le deuxième quinquennat du chef de l'Etat, on retrouvera bien sûr la question du pouvoir d'achat, et les réponses que l'exécutif souhaite y apporter. «On a bien entendu le message des inquiétudes des Français», a assuré Elisabeth Borne, rappelant que le premier projet de loi de son mandat comprendra un paquet de mesures sur le sujet.

Une mission qui incombera donc à Bruno Le Maire, renommé à la tête d'un ministère élargi de l'Economie et des Finances, qui englobe désormais aussi la Souveraineté industrielle et numérique. «L’inflation est évidemment notre premier défi politique et économique», a d'ailleurs fait savoir ce dernier samedi, assurant qu'il recevrait dès ce lundi «les acteurs économiques pour étudier avec eux comment ils peuvent aussi participer à la protection des Français contre la hausse des prix».

Le cas Damien Abad évoqué ?

Autre dossier chaud, d'une certaine façon lié au premier : la guerre en Ukraine. Alors que le conflit va entrer demain dans son quatrième mois, la France entend continuer dans son rôle de négociateur. Une tâche que les nouveaux ministres des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et des Armées, Sébastien Lecornu, auront à coeur d'accomplir.

Mais c'est un autre sujet, imprévu celui-là, qui risque d'être le plus attendu et commenté. Celui concernant Damien Abad, le tout nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, cible d'accusations de violences sexuelles.

S'il conteste les faits, nul doute qu'il sera particulièrement scruté. Un dossier épineux dont se serait sûrement passée Elisabeth Borne pour son premier Conseil des ministres.