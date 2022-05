Logement : des «erreurs» dans les diagnostics de performance énergétique, selon 60 millions de consommateurs

La loi Climat et résilience, adoptée l'an dernier, stipule que les logements les plus énergivores seront interdits de location en 2023. Mais, ce mardi 24 mai, 60 millions de consommateurs souligne des «erreurs» dans les diagnostics de performance énergétique.

Des diagnostics pas toujours fiables. Qualifiés de «passoires thermiques ou énergétiques», les logements particulièrement énergivores ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2023. L'efficacité de cette mesure, entérinée par la loi Climat et résilience, est toutefois nuancée par une enquête publiée ce mardi 24 mai par 60 millions de consommateurs. L'association questionne la fiabilité des diagnostics de performance énergétique (DPE), utilisés pour évaluer les logements.

Cet indicateur permet de classer les habitations de A à G en fonction de leur performance énergétique. Les logements considérés comme des passoires thermiques, interdits de location à partir de 2023, sont ceux dont l'étiquette énergie affiche un F ou un G. L'objectif est d'inciter les propriétaires à réaliser des travaux.

[#Étude comparative] Nouveau diagnostic de performance énergétique : des erreurs en pagaille !



Sauf que, dans son enquête relayée par franceinfo, 60 millions de consommateurs affirme que la lettre attribuée à une même habitation varie selon le diagnostiqueur. L'association a fait évaluer quatre maisons à vendre par cinq professionnels différents pour le démontrer.

L'un des biens, une maison située à Corbeil-Essonnes (Essone), a notamment reçu trois notes différentes : C, D et E. Deux des 5 diagnostiqueurs mobilisés ont commis des erreurs concernant sa date de construction et sa superficie, lui rajoutant 25 m2.

Des portes et fenêtres oubliées

Plus globalement, 60 millions de consommateurs conclut que les diagnostics de performance énergétique contiennent «des erreurs en pagaille». Les professionnels sollicités pour cette enquête ont parfois oublié des portes, des fenêtres, omis des ventilations, des pompes à chaleur ou même des travaux d'isolation.

Or, la loi Climat et résilience stipule que les loyers des logements dits «passoires énergétiques» devront être gelés dès septembre prochain. Puis, à partir de 2023, ceux dont la consommation excède 450 kWh/m2 par an seront interdits à la location.

A partir de 2025, il est prévu que les 600.000 logements toujours classés G soient carrément retirés du marché. Ceux notés F suivront le même chemin en 2028, de même que les E, en 2034. Dans ce contexte, un diagnostic de performance énergétique erroné ou incomplet pourrait donc faire une grande différence.