Tout savoir sur Christophe Béchu, le ministre délégué chargé des Collectivités territoriales

Le maire d'Angers Christophe Béchu a été nommé vendredi dernier ministre délégué chargé des Collectivités territoriales. Ce proche d'Edouard Philippe aura pour mission de porter la voix de l'exécutif auprès des élus locaux.

Une consécration pour le maire d'Angers. Nommé vendredi ministre délégué chargé des Collectivités territoriales, Christophe Béchu a vu ses ambitions politiques se concrétiser.

Depuis quatre ans, le nom de ce proche d'Edouard Philippe revenait à chaque remaniement. «Il n'y a pas de plus honneur que de servir son pays, ses territoires et ses habitants», a-t-il réagi vendredi dernier.

.@EmmanuelMacron, @Elisabeth_Borne, merci pour cette confiance.





Il n’y a pas de plus grand honneur que de servir son pays, ses territoires et ses habitants.





J’ai forcément une pensée particulière pour les Angevins, qui ont toujours inspiré mon engagement. — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) May 20, 2022

Maire chevronné et issu de LR, parti qu'il a quitté en décembre 2017 après l'arrivée à sa tête de Laurent Wauquiez, il symbolise les terres d'ouverture pour un macronisme en quête d'ancrage local et d'élargissement politique.

Numéro 2 d'Horizons

Devenu en septembre 2021 secrétaire général du parti Horizons fondé par Edouard Philippe, Christophe Béchu avait marqué depuis longtemps son soutien au chef de l'Etat, notamment au travers de «La République des maires», une initiative pro-Macron lancée avec une trentaine d'élus en 2019.

Ce père de trois enfants, né à Angers dans le Maine-et-Loire, est âgé de 48 ans et diplômé de Sciences Po Paris. Il a suivi le cursus honorum des collectivités dans toutes les strates. Après des débuts comme conseiller municipal de la commune d'Avrillé, en banlieue d'Angers, il devient en 2004 le plus jeune président de conseil départemental de France, à l'âge de 29 ans.

Finalement élu maire en 2014, après 37 ans de mandat socialiste, il a été largement réélu en 2020 dès le premier tour avec le soutien de LREM mais sans rival LR. Il a aussi brièvement été député européen (2009-2011), puis sénateur de Maine-et-Loire (2011-2017).

Promoteur des mobilités douces, il se targue d'avoir fait d'Angers «la smart city (ville intelligente et connectée) la plus aboutie en France», avec ses vélos et trotinettes en libre-service.

En 2018, Emmanuel Macron l'avait déjà nommé président de l'Agence de financement des infrastructures de France (AFITF). Il aura désormais la charge de poursuivre le travail de réconciliation entre l'exécutif et les territoires, après des épisodes de tension entre le chef de l'Etat et les élus locaux durant le premier quinquennat.