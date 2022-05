Grand Paris Express : un ouvrier «dans un état grave» après un accident sur le chantier de la ligne 16

Un ouvrier se trouve dans «un état grave» après «une chute», survenue ce mercredi 25 mai sur le chantier de la future gare de Clichy-Montfermeil (93) de la ligne 16 du Grand Paris Express.

Ce mercredi 25 mai, aux alentours de 10h, un ouvrier âgé d'une quarantaine d'années «a chuté» de plusieurs mètres sur le chantier de la ligne 16 du Grand Paris Express. «Secouru à environ 30 mètres sous terre», «il a été rapidement pris en charge par les services de secours et hospitalisé», a indiqué la Société du Grand Paris (SGP), maître d'ouvrage du projet.

DES «INVESTIGATIONS EN COURS»

Si aucune information n'a encore été divulguée sur ce qui a causé une telle chute, «des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de l’accident», a fait savoir la Société du Grand Paris (SGP), sur ses réseaux sociaux, qui a annoncé que le chantier était «à l'arrêt» le temps de l'enquête.

La future gare de Clichy-Montfermeil est située sur la future ligne 16 du Grand Paris Express, qui desservira 10 gares dont 8 connectées au réseau de transports franciliens entre Noisy-Champs, à la frontière de la Seine-et-Marne (77), et Saint-Denis-Pleyel, en Seine-Saint-Denis (93).

D'autres accidents graves

Ce n'est pas le premier accident grave qui survient dans le cadre de la construction de ce super métro francilien. En janvier dernier, une chute accidentelle de matériel sur le chantier de cette future gare centrale des lignes 15, 16 et 17 avait déjà fait un mort.

Un an auparavant, un ouvrier de 41 ans avait aussi péri en chutant dans une cuve à broyer située à 30 mètres de profondeur.

Le Grand Paris Express «est le nouveau métro qui reliera les principaux lieux de vie et d’activité en banlieue sans passer par Paris», dont le pilotage a été confié à la Société du Grand Paris.

L'ambition est ainsi de compléter le réseau du métro existant «avec la réalisation de quatre nouvelles lignes de métro autour de la capitale (les lignes 15, 16, 17 et 18), desservant la proche et la grande couronne».

A cela s'ajoute «le prolongement de la ligne 14 au nord, de Saint-Ouen-sur-Seine à Saint-Denis, et au sud, entre Paris et l'aéroport d'Orly. Ce futur réseau de transport sera mis progressivement en service entre 2025 et 2030».