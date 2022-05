Martin Blachier sur le Covid-19 : «Ce vaccin ne nous permet pas d’éviter les vagues épidémiques»

Invité de la matinale de Romain Desarbres ce jeudi 26 mai, l'épidémiologiste Martin Blachier s'est exprimé sur la politique vaccinale de la Covid-19. Pour lui, le vaccin ne permet pas d’éviter les vagues épidémiques

Ce mercredi 25 mai, la Haute Autorité de santé (HAS) a déclaré dans un avis rendu public, qu’un rappel de vaccin contre le Covid-19 à l'automne pour les personnes les plus à risque de formes graves de la maladie était recommandé. Parmi les personnes à risque, on peut retrouver les personnes de plus de 65 ans ainsi que les immunodéprimés.

«La protection contre la transmission baisse très rapidement, ce qui a amené, dans la tête des gens, l’idée que ça protégeait contre les formes graves et pas contre le fait de le transmettre», a déclaré Martin Blachier lors de la matinale de CNEWS.

Même si le scénario d’une crise épidémique est lointain, la Haute Autorité de santé se veut prévoyante. En anticipant un scénario catastrophe qui verrait la situation se dégrader de jour en jour, elle éviterait un afflux massif dans les établissements de santé. Pour autant, malgré cet avis public de l’HAS, Martin Blachier ne sait pas s’il est nécessaire de vacciner à nouveau la population.

«Est-ce qu’il faut renforcer cette protection contre la circulation ou est-ce qu’on le laisse circuler en protégeant uniquement la population vulnérable ? La deuxième option est celle qui est privilégiée par la Haute Autorité de santé. Ce vaccin ne nous permet pas d’éviter les vagues épidémiques, si on voulait que ça soit le cas, il faudrait se faire vacciner tous les quatre mois», a rajouté l'épidémiologiste.