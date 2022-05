Législatives 2022 : voici comment connaître sa circonscription

Tous les cinq ans, au moment des élections législatives, les Français se déplacent dans les urnes pour élire le député de leur circonscription. Mais souvent, ils ne connaissent pas celle à laquelle ils appartiennent. Voici comment y remédier

Les Français vont voter le 12 juin prochain pour le premier tour des élections législatives, qui désigneront les 577 prochains députés de l’Assemblée nationale. Pourquoi 577 députés ? Tout simplement, parce que l’Hexagone et les collectivités d’Outre-mer sont découpés en 577 circonscriptions législatives : 566 dans l’Hexagone et 11 à l’étranger.

Ce découpage électoral a pour ambition de favoriser l’expression des citoyens. Pour cela, il doit tenir compte de l’évolution démographique en France, pour que chaque circonscription soit, à peu près, équitable en nombre de votants. Mais il est parfois difficile de connaître sa circonscription, tant dans les petites que dans les grandes communes françaises.

465 circonscriptions en 1958

Pour s’y retrouver, plusieurs options s’offrent à vous. Les professions de foi de vos candidats vous seront livrées à votre domicile et sur ces documents officiels, il sera indiqué le nom de votre circonscription. Les affiches des candidats, collées devant votre mairie vous indiqueront elles aussi la circonscription pour laquelle vous allez voter.

Sinon, le numéro de votre circonscription peut être trouvé, assez aisément, sur Internet. En indiquant votre code postal ou le nom de la ville où vous habitez à l’année, des moteurs de recherche vous indiqueront, en quelques clics, votre circonscription.

Chaque département compte, au minimum, une circonscription et il est interdit d’associer des communes venant de départements différents. En France, le découpage a changé à de nombreuses reprises. Depuis le début de la Ve République, le nombre de circonscriptions a augmenté au fil des années, passant de 465 en 1958 à 577 en 2022, avec un pic à 579 vers la fin des années 1950. En 1986, la mission de redessiner les circonscriptions françaises a été confiée à Charles Pasqua et ce dernier n'a conservé que 10% des circonscriptions dans leur forme originelle.

En 2008, lors de l’ultime modification, Nicolas Sarkozy, président de la République de l’époque, a chargé le secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales Alain Marleix d'un nouveau redécoupage afin d'adapter les circonscriptions aux évolutions démographiques et de créer des sièges pour représenter les Français de l'étranger. Bien évidemment, il avait pour obligation de garder le même nombre de députés : 577.

Comme pour toute élection uninominale en France, le mode de scrutin pour élire les députés de l’Assemblée nationale est majoritaire et à deux tours. Pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir 50% des suffrages et un minimum de 25% des inscrits. Toutefois, contrairement à l’élection présidentielle, il peut y avoir plusieurs candidats au second tour. Pour y accéder, il faut obtenir plus de 12,5% des votes des inscrits.