La popularité d’Emmanuel Macron reste stable, des débuts mitigés pour Elisabeth Borne

Depuis le début du mois de mai et l’annonce de son gouvernement, la popularité d’Emmanuel Macron reste stable alors que sa nouvelle Première ministre connaît des débuts difficiles.

Un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche a révélé les premiers chiffres concernant la popularité d'Emmanuel Macron et de la nouvelle Première Ministre Elisabeth Borne. Le président reste à 41% d’opinions favorables, un score proche de son pic connu en mars qui le situait à 43%. En baisse, la popularité du chef de l’Etat reste néanmoins stable.

Des débuts poussifs pour Elisabeth Borne

La Première Ministre, quant à elle, a reçu 45% d’opinions favorables. Un chiffre honorable mais qui place Élisabeth Borne un ton en dessous de ses prédécesseurs.

A titre de comparaison, un mois après leurs prises de fonction, Jean Castex et Édouard Philippe avaient obtenu 55% d'opinions favorables. Quelques années plus tôt, Manuel Valls avait obtenu 58% d'opinions favorables, Jean-Marc Ayrault 65% et François Fillon 62%.