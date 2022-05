Ligue des champions : 300 à 400 jeunes responsables de violences et de vols sur des supporters aux abords du Stade de France

Ce samedi 28 mai, en marge de la finale de Ligue des champions, de nombreux incidents ont éclaté. Plusieurs jeunes délinquants se sont rendus responsables de violences et de vols sur des supporters anglais et espagnols.

Des délinquants ont été en grande partie responsables de la pagaille qui s’est créée au Stade de France samedi dernier. On évoque le nombre de 300 à 400 jeunes qui ont pillé des effets personnels et des billets pour le match. Ces jeunes ont également commis des violences physiques envers les supporters présents pour rentrer dans le stade.

Des jeunes connus des services de police

«On a des voyous sans-papiers et des voyous de cité qui sont venus opportunément détrousser majoritairement des spectateurs espagnols et anglais en leur volant des effets personnels, téléphones portables et portefeuilles et il y a eu beaucoup de vols dans des véhicules stationnés aux alentours du Stade de France», a rapporté Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police à CNEWS.

Par ailleurs, Jérôme Jimenez, porte-parole Ile-de-France UNSA Police, a indiqué la présence majoritaire de «personnes connues des services de police» et beaucoup de «mineurs».

Au total, 105 interpellations et 39 gardes à vue ont été opérées à la suite des incidents.