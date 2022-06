Emmanuel Macron : «École du futur», mathématiques au lycée, 30 minutes de sport par jour… Les annonces du président à Marseille

En déplacement ce jeudi à Marseille, où il avait lancé le programme «l’école du futur» en septembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé le retour des mathématiques au lycée et l’instauration du sport quotidien pour les élèves à l’école élémentaire.

L'éducation pour ambition. Depuis son plan «Marseille en Grand», annoncé en septembre dernier, Emmanuel Macron souhaitait faire de la cité phocéenne un exemple en matière d’éducation, avec son programme de «l’école du futur».

Dix mois après cette grande annonce, le chef de l’État était de retour à Marseille ce jeudi, avec l’envie de généraliser ces mesures à l’ensemble des écoles de l’Hexagone.

Ce dispositif, expérimenté de 59 établissements scolaires de Marseille, doit être généralisé «à l’automne» sur l’ensemble du territoire. Ce projet veut notamment permettre de donner «plus de liberté pédagogique aux enseignants», et laisser aux directeurs d’établissement la possibilité de participer au recrutement des équipes pédagogiques. Une expérimentation critiquée par les syndicats.

Retour des mathématiques dans le tronc commun

Accompagné de Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Emmanuel Macron a aussi annoncé le retour des mathématiques «en option», donc de manière non-obligatoire, pour les élèves de Première, dès septembre. «Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir hors de la spécialité l'heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun», a-t-il ajouté.

En septembre dernier, je lançais le plan Marseille en Grand. Pour les écoles, il portait un investissement massif pour rénover les bâtiments et une ambition forte : faire confiance aux équipes pédagogiques de terrain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2022

Depuis la réforme du lycée en 2019, les mathématiques ont été sorties du tronc commun, et seuls les lycéens qui choisissent en enseignement de spécialité peuvent suivre les cours de maths. Cependant, un rapport d’experts publié en mars dernier préconisait de réintroduire cette matière dans le tronc commun, pour 1h30 par semaine, face à la baisse significative du nombre d’élèves qui choisissent de suivre les cours de mathématiques, notamment les jeunes filles. Cette réintroduction faisait partie des promesses de campagne d’Emmanuel Macron pour sa réélection.

Activité physique de trente minutes par jour

En plus du retour des mathématiques, Emmanuel Macron a annoncé une nouveauté pour l’ensemble des enfants des écoles élémentaires : l’introduction de trente minutes de sport par jour dès la rentrée prochaine, en plus des cours d’EPS déjà présents dans les programmes, pour «lutter contre l’obésité et la sédentarité».

Cette mesure est déjà expérimentée dans environ 7.000 écoles depuis septembre 2020, dans le cadre d’objectifs lancés par le gouvernement à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Cela peut se matérialiser par de la course à pied, de la danse, des sauts, l'important étant que les enfants se dépensent d'une manière ou d'une autre.