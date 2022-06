Chambord : 30.000 Scouts unitaires de France se rassemblent aujourd'hui pour les 50 ans du mouvement

Les Scouts Unitaires de France (SUF) fêtent le 50e anniversaire de la création de leur mouvement, tout au long de ce week-end de la Pentecôte au château de Chambord, dans le Loir-et-Cher. Alors que plus de 30.000 personnes sont attendues, 10.000 jeunes scouts ont dû être mis en sureté au sein du château après un important épisode orageux ce samedi 4 juin.

Ils ont préparé cette manifestation pendant près de trois ans. La ville de Chambord s'apprète à accueillir près de 30.000 SUF (Scouts unitaires de France) dans son parc du domaine national ce dimanche pour célébrer le 50e anniversaire de la création de leur mouvement.

Cet évènement, annoncé comme étant le plus grand rassemblement de scouts jamais organisé en France, a été préparé depuis 2019 par plus de 200 bénévoles. Pour l'occasion, de nombreuses activités sont prévues tout au long de ce week-end de la Pentecôte : jeux, chants, célébrations de la Pentecôte, nuits sous la tente et cuisine au feu de bois. «L’objectif c’est de vivre un véritable camp scout tous ensemble», déclare François Peaucelle, le commissaire général du mouvement.

Mouvement guidé par la foi catholique, la messe de La Pentecôte diffusée dimanche à 17h sur KTO, une veillée et deux rassemblements doivent réunir l’ensemble des 30.000 participants aux mêmes moments. Des activités sont aussi prévues par tranches d’âges de 12 à 17 ans et en unités, avec les équipes qu’ils retrouvent tout au long de l’année dans leur paroisse et région.

10.000 scouts dans le château pour éviter l’orage

Ce samedi, 10.000 jeunes scouts unitaires de France, réunis pour le week-end de la Pentecôte au sein du domaine national de Chambord (Loir-et-Cher), ont été placés dans le château pour éviter un gros épisode orageux.

En raison des orages que la région doit connaître, le château fermera à 16H00 et non 18H00. Par prudence, une partie des scouts, en ce moment à Chambord pour les 50 ans des @ScoutsUnitaires, sera hébergée dans l'enceinte du monument le temps des intempéries. pic.twitter.com/9dLjy5j88u — Château de Chambord (@domainechambord) June 4, 2022

«L'orage est passé vers 16H30. Ca a duré quelques minutes mais c'était relativement fort et un coup de vent a fait tomber les tentes des louveteaux. Dix mille jeunes, âgés de 8 à 12 ans, ont été mis à l'abri dans le château en coopération avec la préfecture», a détaillé Damien Tardy, chargé des relations presse du mouvement.

RESPONSABILITÉ, ENTRAIDE ET PARTAGE

Le mouvement a été fondé en 1971 par une vingtaine de groupes qui se détachent des Scouts de France pour conserver l’usage de la patrouille. À cette époque, les Scouts de France avaient complètement rénové leur pédagogie dans le courant de mai 68 et divisé leurs unités en davantage de tranches d’âge que les SUF.

Les bases de la pédagogie SUF n’ont pas changé : chansons aux coins du feu, nuits sous la tente, activités de plein air et groupes soudés. Ce retour à l'essentiel et aux valeurs attire toujours davantage de monde et la crise sanitaire semble avoir ravivé cette envie de retour à la simplicité et à la nature. Les SUF étaient 500 en 1971, 10.000 en 1980, et sont près de 33.000 aujourd’hui.

Un mouvement soucieux de l'environnement

Preuve que le mouvement s'inscrit dans son temps, les organisateurs souhaitent qu'il aboutisse à une empreinte carbone minimale. En ce sens, la nourriture a été commandée en amont à des cultivateurs locaux et les transports ont été optimisés pour éviter toute consommation inutile.

Les organisateurs ont en outre renoncé à distribuer des bouteilles en plastique et des souvenirs. L’association des Scouts unitaires de France a également noué un partenariat avec le domaine national de Chambord. Grâce à des mécènes sollicités pour l’occasion, 30.000 arbres seront plantés sur place après le passage des scouts. Une initiative d'autant plus symbolique que ce dimanche 5 juin signe la Journée mondiale de l'environnement.