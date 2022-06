Journée mondiale de l'environnement : le Mont-Saint-Michel pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité

Alors qu'a lieu ce dimanche 5 juin la Journée mondiale de l'environnement, le Mont-Saint-Michel, riche de sa célèbre baie, organise tout au long du week-end et jusqu'à lundi des Journées de sensibilisation à la préservation de la biodiversité.

Un site environnemental exceptionnel pour sensibiliser le grand public au besoin de préserver la biodiversité. Depuis ce samedi 4 juin et jusqu'à lundi, se tiennent les Journées de sensibilisation à la préservation de la biodiversité en baie du Mont Saint-Michel.

Organisée par l'Office français de la biodiversité, l'opération veut ainsi alerter sur le sort des différentes espèces vivantes (micro-organismes, végétaux, animaux) présentes dans et autour de la baie.

Située dans le département de la Manche, la baie du Mont-Saint-Michel, est en effet un extraordinaire espace, où de nombreuses espèces animales viennent se reproduire à la fin du printemps.

Des bons gestes à adopter pour des espèces à protéger

L'objectif consiste notamment à faire connaître aux nombreux touristes, qui chaque année visitent le site, les bons gestes à adopter pour éviter de déranger des animaux, qui ont déjà maille à partir avec le dérèglement climatique.

Dans ce contexte, l'Office français de la biodiversité (OFB) a dressé une longue liste de précautions et de bons gestes à prendre. Au Mont-Saint-Michel, ou dans les environs de la célèbre abbaye éponyme, cela consiste, par exemple, à rester dans les secteurs autorisés à la promenade, tenir son chien en laisse ou encore ne pas faire décoller les oiseaux ou à s'approcher des phoques.

Pour préserver la biodiversité en bord de mer :



Restez sur les sentiers balisés



Tenez votre chien en laisse



Evitez de fréquenter les habitats naturels des hauts de plage, les dunes



Laissez les galets et le sable sur place



Etc

https://t.co/c9kIz79QS9 — Normandie + verte (@Normandie_verte) June 3, 2022

Les promeneurs, touristes et autres pèlerins sont également priés de laisser les galets et le sable sur place, pour que les oiseaux et les nombreuses espèces d'invertébrés du coin puissent continuer d'évoluer dans un écosystème optimal.

Enfin, preuve que l'opération est loin d'être anecdotique, tous les services concernés sont sur le pont, précise France 3 Normandie. Cela va des équipes de l'unité littorale des affaires maritimes, les services départementaux de l'office français de la biodiversité de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine, le tout avec le concours de la gendarmerie départemental et de la brigade nautique de Granville.