La «plus grande plante du monde» découverte au large de l’Australie

La chercheuse Rachel Austin a récemment mis au jour la plante la plus grande du monde en Australie. Nommée «posidonia australia», la plante vivant sous l’eau prend un espace de 200 km2.

Une incroyable trouvaille. La plante la «plus grande du monde» a été découverte par des chercheurs au large de l'Australie. C’est l’immense paysage de Shark Bay, classé patrimoine mondial à l’UNESCO, qui a attiré l’attention de l’équipe de scientifiques : «On nous demandait souvent combien de plantes différentes poussaient à cet endroit (...) Et cette fois, nous avons utilisé des outils génétiques pour répondre à cette question», explique Elizabeth Sinclair, biologiste de l'évolution.

When I was sampling the #seagrass meadows in #SharkBay for this project we never expected this to be the outcome! Incredible results well done team! @SeagrassLiz@jane_edgeloe@_MBreedhttps://t.co/iRAx6EVvhY

— Rachel Austin (@Rachel_Austin_) June 1, 2022